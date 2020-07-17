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TİM, Nijerya Sanal Ticaret Heyeti programını gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da, Nijerya'nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payı hala yüzde 1'in altında.

TİM, Nijerya Sanal Ticaret Heyeti programını gerçekleştirdi
17.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:05

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da, Nijerya'nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payı hala yüzde 1'in altında. İhracatçıların yeni hedefi, Nijerya'da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturulan Sanal Ticaret Heyeti programları 13-17 Temmuz'da Nijerya ile devam etti.

Çimento, demir-çelik, demir ve demir dışı ürünler, cam, seramik, toprak ürünleri, enerji sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün temsilcilerinin katıldığı Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında, 15 Türk firma yaklaşık 90 Nijeryalı firma ile çevrimiçi ortamda bir araya gelerek 152 görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Nijerya'nın 206 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık 7'inci ülkesi konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Gülle, 2019 yılında Nijerya'nın 47,4 milyar dolarlık ithalatla Afrika'da en çok ithalat gerçekleştiren 4'üncü ülke olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl, Nijerya Türkiye'den 442 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2001 yılından bu yana Nijerya'nın ülkemizden ithalatının neredeyse 20 katına çıktığını görüyoruz. 2019 yılında Nijerya'ya birçok mal grubunda ihracatta büyük artış yaşandı. Türkiye'nin Nijerya'ya 2019 yılında bir önceki yıla göre yıllık bazda mineral yakıt ve yağ ihracatı 92 katına çıkarken, oyuncak ihracatı 21 katına, tarım makineleri ihracatı 3 katına çıkmış, cam ürünleri ihracatı yüzde 127 artış sağlamıştır. Türkiye ile Nijerya arasında 1,8 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.

Küresel salgının etkilerine rağmen Nijerya'ya ihracatımızda yılın ilk altı ayında tam 15 sektörümüzün ihracatında artış gerçekleşti. Bu sektörler arasında, önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını neredeyse 5 kat artıran savunma ve havacılık, 2,5 kat artıran su ürünleri ve hayvansal mamuller ve yüzde 77 artıran çimento, cam, seramik sektörleri öne çıkıyor. iki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da, Nijerya'nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payı hala yüzde 1'in altında. İhracatçıların yeni hedefi, Nijerya'da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmak olacaktır. "

"Bir sonraki durağımız Pakistan"

Gülle, Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamındaki ürün gruplarındaki ihracatın da artmasıyla, demir-çelik ve demir-demir dışı ürünler gibi diğer birçok sektörde de yüksek büyüme oranlarının yakalanmasının öncelikli beklentileri olduğunu aktardı.

Gülle, "Nijerya'da son yıllarda hızlanan talep artışı, ihracatçı firmalarımız için bu pazarda önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

TİM olarak ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile dijital dönüşüme önem vererek hedef pazarlarda "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüreceklerini aktaran Gülle, bilgileri verdi:

"TİM olarak, salgın döneminde ticaretin aksamaması adına var gücümüzle çalıştık. Sosyal mesafemize dikkat etmemiz gereken şu günlerde, işimizi dijitale taşıdık ve sanal ticaret heyetlerinin, sanal fuarların ve hatta ilk sanal ödül töreninin öncüsü olduk. Gerçekleştirdiğimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan sanal ticaret heyetlerine 251 yabancı firma katılırken, 534 ikili görüşme yapıldı. Bir sonraki durağımız, 20-24 Temmuz tarihlerinde, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Pakistan İslamabad Büyükelçimiz İhsan Mustafa Yurdakul'un katılımıyla düzenleyeceğimiz Pakistan olacak. Pakistan'ın ardından Kolombiya-Meksika, Almanya ve Kazakistan ile heyetlerimize devam edeceğiz."

"Her türlü olanağı, fırsatı ihracatçılarımıza sağlamak istiyoruz"

Nijerya Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren Nijerya ile ikili ticaret ilişkisinde Türkiye'nin ihracatın ithalatının gerisinde olduğunu belirterek, ülkede iki alanda önemli fırsatlar olduğunu kaydetti.

Ulueren, Nijerya'nın genç nüfusu ile ön plana çıkan bir ülke olduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:

"Ortalama yaş 18.4. Nüfusun yüzde 41'i, 0-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Nijerya, bu genç nüfusun etkisiyle Kovid-19'u çok daha hafif geçiriyor. Fakat salgın nedeniyle en önemli ihraç kalemleri olan petrolün fiyatı düştü. Ekonomisini çeşitlendirmek adına çalışmalar yapmak durumundalar. Sanayi başta olmak üzere, özellikle tarıma da önemli yatırım yapmayı düşünüyorlar. Nijerya'nın bu dönüşümünde Türkiye'nin de yer alabileceğini düşünüyorum.

Ayrıca, salgın ile birlikte sağlık sektörlerinin iyi düzeyde olmadığını gördüler. Dolayısıyla, sağlık sektöründe de girişimlerimizin olumlu sonuç vereceğini düşünüyorum. Bu konuda bir alt yapı oluşturmak isteyeceklerdir. Türkiye'nin bu konuda Nijerya'nın yanında yer alacağı fikrindeyim. Aynı zamanda bu alanda ithalatları da artacaktır. Bu alanda Türkiye için önemli potansiyel bulunuyor. Buradaki her türlü olanağı, fırsatı ihracatçılarımıza sağlamak istiyoruz".

Kaynak: AA

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