Tim Matavz, Göztepe'nin radarında

10.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:14

SÜPER Lig'de transfer döneminde en az 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandıran Göztepe, Sloven forvet Tim Matavz'ı gündemine aldı. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle hücuma yönelik futbolcular istemesinin ardından yönetimin, Hollanda'nın Vitesse takımında oynayan Matavz için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Vitesse ve oyuncuyla temasa geçen Başkan Mehmet Sepil'in olumlu dönüş aldığı ve transferi bitirmek için çalışmalarını yoğunlaştıracağı kaydedildi.

Futbolculuk yaşamına ülkesinin Gorica takımında başlayan 30 yaşındaki golcü, Hollanda'da Groningen, PSV Eindhoven ve Vitesse, Almanya'da Augsburg ve Nürnberg ile İtalya'da Genoa ekiplerinde top koşturdu. Bu sezonun ilk yarısında Vitesse'de 18 maça çıkan Tim Matavz, 7 gol ve 4 asistle oynadı. Slovenya Milli Takımı'nda da 33 müsabakaya çıkan tecrübeli isim 9 kez fileleri sarstı. Göztepe, Matavz'ın yanı sıra Remy, Robinho ve Adebayor gibi yıldızlarla da ilgileniyor.

Kaynak: DHA