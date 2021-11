"TİM Kobi İhracat Seferberliği Eskişehir Programı" Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Valiliği koordinatörlüğünde ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "TİM Kobi İhracat Seferberliği Eskişehir Programı", Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da yapıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen ile iş insanları, akademisyenler ve öğrencilerin katılım gösterdiği programda "Eskişehir İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nin yanı sıra "Kobiler Nasıl Marka Olur? başlıklı konularda da sunumlar gerçekleştirildi.

Vali Ayyıldız: "Eskişehir hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye'nin önde gelen şehirlerindendir"

Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yapan Eskişehir'in gelecekte de büyük atılımlar yapacağını dile getiren Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız: "İhracat hususunda seferberlik içinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu hususta Eskişehir'in yüksek bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Anadolu'nun modern sanayi şehir olan Eskişehir her üretim hem de istihdam açısından Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasındaki haklı yerini korumaktadır. Bugün burada fedakar çalışmaları, girişimleri, hizmetleri ile ilimizin ve dolayısıyla ülkemizin sosyal, ekonomik ve ticari gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunan sizler ile gurur duyuyoruz. Ödüle layık görülen kişi ve firmaları kutluyoruz. Bu anlamda organizasyon için Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

TİM Başkanı Gülle: "İlk defa aylık bazda 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Anadolu Üniversitesi'ndeki olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan TİM Başkanı İsmail Gülle, 100. 000 ihracatçı aile ile büyük bir hedefe doğru gittiklerine dikkat çekti. Her ay ihracat ailesini genişletmek için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Gülle, "Her üreticinin mutlaka ihracatçı olması gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Her ay sonu gurur duyarak Cumhuriyet tarihi rekoru diyerek başladığımız sözlerimizde, açıkladığımız rekorun içerisinde ihracata ilk kez başlayan firmalarımızı da duyuruyoruz. 2018'de göreve geldiğimizde 60 bin olan ihracat ailemizi 100 bine çıkardığımız için memnuniyet duyuyoruz. İlk defa aylık bazda 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yıllık bazda ise 200 milyar dolarlık ihracatı geçtik ve artık her ay açıkladığımız rakamlar 20 milyar doların üzerinde seyretmektedir. Sene sonunda 210 milyar dolarlık ihracat hedefimizin üzerinde bir ihracatı da gerçekleştireceğiz. 2023 yılındaki 246 milyar dolarlık ihracat hedefimizi inanıyorum ki 2022 yılında gerçekleştireceğiz. "

Program eğitimlerle devam etti

Etkinliğin öğleden sonra gerçekleştirilen bölümünde ise online eğitim programı düzenlendi. Eğitimde; "İhracat Odaklı KOSGEB Destek Programları & KOSGEB Proje Hazırlama Kılavuz Eğitimi, Ticaret Bakanlığı İhracat Destek Programları, İhracatın Finansmanı ve İhracat Kredileri (TÜRK EXİMBANK), İhracata Yönelik Kredi, Garanti ve Sigorta Programları ve Kefalet Uygulamaları ile İhracatın Finansmanında KGF Destekleri, İhracatın Temelleri ve İhracatta Pazarlama Stratejileri" konu başlıklarında katılımcılar bilgilendirildi.

TİM neler yapıyor?

100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kobiler ve girişimciler başta olmak üzere ihracatı tabana yaymak adına TİM ve Kobi İhracat Seferberliği eğitim programları düzenliyor. 2000'e yakın kişinin eğitim aldığı eğitimlerin bu seneki ilk yüz yüze eğitimi ise Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

