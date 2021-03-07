TİM Kadın Konseyi üyeleri, video konferanslarla hemcinslerinin iş hayatına katılımını destekliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi üyeleri, aktif olarak kadınların iş yaşamına katılımını destekleyecek çalışmalar hayata geçirirken video konferanslarla da başarı hikayelerinin hemcinslerine örnek olmasını amaçlıyor.

AA muhabirine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği TİM Delegesi ve Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, kadınların sosyal hayatta ve çalışma hayatında hep sıkıntılarından bahsedildiğini, bu sorunları aşmak için çabalamak gerektiğini söyledi.

Şu anda firmalarında 80 kişi istihdam ettiklerini ve bunun sadece yüzde 8'inin erkek olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Diğer çalışanlarımızın hepsi kadın. Fırsat eşitliği de yapalım dedik, fırsat verdik. Bunu iyi değerlendirmek lazım. TİM Kadın Konseyi olarak büyük projeler yapıyoruz. Kadın Konseyi, Başkanımız İsmail Gülle'nin vizyonerliği ile kuruldu. Nereden, nasıl geldiğimizi anlattığımız video konferanslar ile hayat hikayelerimizi anlatarak kadınlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. İhracat rakamları, üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Pandemiyi, krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Biz bunu ülke olarak yaptık. Kadınların üretime katılımı salgın döneminde arttı. Evlerinde ürettikleri ürünleri satarak girişimci oldular."

"Çalışma hayatında bazen görünmez engellerle karşılaştım"

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Etsun Dış Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Adalet İnanç ise şirketlerinde kadın çalışan sayısının yüzde 50'den fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kadınların ticarette önünün açılması için çalıştıklarını belirten İnanç, bu anlamda eğitim verilmesi, finansal destek sağlanması ve sürdürülebilir bir politikayla kadın girişimcilere yol gösterilmesi adına çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İnanç, 48 yıllık çalışma hayatında kadın olması sebebiyle herhangi bir zorluk yaşamadığını ancak bazen görünmez engellerle karşılaşılabildiğini aktararak, "Tercihler anlamında erkek profilleri daha ön planda olabiliyor. Bunu aşmanın tek yolu, erkeklerden biraz daha fazla çaba sarf etmek. Sizin bir şekilde doğru düzgün iş yapabildiğinize, gereken çabayı fazlasıyla sağlayabildiğinize, sabırlı ve insan ilişkilerini iyi tutabildiğinize inanmaları gerekiyor ki yol alabilesiniz." ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızı şiddetten uzak tutmalıyız"

Dünya Kadınlar Günü'nü taşıdığı özellik bakımından önemsediğini vurgulayan İnanç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlar Günü'nü bir günde kutlamak ülkemizde özellikle kadınların yaşadığı zorluklar içerisinde bana çok sıcak bir gün olarak gelmiyor. O nedenle kadınlarımız şiddetten uzak tutulmalı ve kadına hak ettiği şekilde yer verilmeli. Spor müsabakalarını izledikçe ve oradaki kızlarımızı gördükçe gurur duyuyorum. Bu kızlarımız varsa bu ülkeye hiçbir şey olmaz. Kadınlarımızı güçsüzdür diye çeşitli sebeplerle geri plana atan profilde, atak kızlarımızı ve uluslararası platformlarda çantasını eline almış koşan kızlarımızı gördükçe içim ferahlıyor. Kadınlarımızın yolu açık olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı