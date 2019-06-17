TİM'in "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasında kentten 61 firmanın yer almasına ilişkin, "Katma değer üreten, ihracat yapan Gaziantepli firmalarımız, adımızı dünyaya duyurdu. Ekonominin bel kemiği firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırma sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Gaziantepli ihracatçıların Türkiye ihracatının yüzde 3,5'ini tek başına gerçekleştirdiğini ve Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller bazında 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Listede yer alan 61 Gaziantepli firmayı kutlayan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Küresel rekabet ve yaşanan gerilimler nedeniyle 2018 kolay bir yıl olmadı. Yaşanan bütün güçlüklere rağmen Gaziantepli sanayiciler olarak gece gündüz demeden çalıştık ve üretmeye devam ettik. Gaziantep olarak geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 5 aylık döneminde, 2018'in aynı dönemine göre Gaziantep'ten yüzde 11,2 artışla 3 milyar 183 milyon 315 bin dolar ihracat yaptık. İnanıyorum ki yıl sonunda ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre daha da yukarıya taşıyacağız. Ülkemize örnek olamaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz."

Ünverdi, ihracatı ve ihracatçı firma sayısını arttırmanın katma değerli ürün ihraç etmekten geçtiğini vurguladı.

Katma değerli ürünlerin üretildiği en önemli sektörlerin savunma sanayisi ve medikal olduğunu ifade eden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Gaziantep Sanayi Odası olarak bu alanlarda çalışmalar yapıyor, projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu alanlarda yapılacak üretimler sonucunda ihracat birim fiyatımız da artacak. Üniversite-sanayi iş birliğinde, Gaziantep Sanayi Odası, SANKO Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı ve Gaziantep Üniversitesi ile odamız iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Ticaret Elçileri Projemiz ihracatımıza önemli katkılarda bulunacak. Katma değer üreten, ihracat yapan Gaziantepli firmalarımız, adımızı dünyaya duyurdu. Ekonominin bel kemiği firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA