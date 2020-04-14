TİM'in taleplerine devletten 40 hızlı çözüm (2) Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde talep ettiği çözüm önerilerinden 40'ı hızlıca karşılık buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde talep ettiği çözüm önerilerinden 40'ı hızlıca karşılık buldu.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde karşılık bulan 40 çözüm önerisiyle de ihracatçılara destek oldu.

İhracatçının önünü açmak için ihracatçı birlikleri, sektörel dernekler ve firmalardan bildirilen tüm sorun ve talepler, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ilgili bakanlıklara anlık olarak aktarıldı. Yapılan düzenlemelerle bunlardan 40'ı karşılık buldu.

Eximbank kredilerinin limitlerinin artırılması, geri ödeme sürelerinin uzatılması talebine karşılık, "TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacak." çözümü getirildi.

Eximbank taahhüt kapatma ve reeskont kredilerinde iyileştirme yapılmasına ilişkin talep üzerine, taahhüt kapatmaya ilave bir yıl tanındı, reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı sunuldu. Eximbank ihracat sigortası limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı.

İhracatçıların oluşan ilave stoklarının desteklenmesi talebi kapsamında, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

Krediler ertelenebilecek, tır geçişleri kontrollü şekilde sürecek

İlgili talep üzerine, İran ve Irak'a açılan kara hudut kapılarında alınan tedbirlerden kaynaklanan gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlarda, ek süre taleplerinin mücbir sebep olarak değerlendirileceği belirtildi.

Bankalar aracılığıyla kullanılan Eximbank kaynaklı ihracat hazırlık (SOİK) kredilerinin ertelenmesi talebine karşılık, 1 Nisan'dan 30 Haziran'a kadar kadar vadesi gelecek kredilerin vadesi, talebin ilgili aracı banka tarafından uygun görülmesi koşuluyla 180 güne kadar uzatıldı.

Alınan tedbirlerle tır geçişlerinin kontrollü bir şekilde yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Devlet yardımları işlemlerinin yürütülmesi için 1 Nisan itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) devreye alınma tarihinin 6 ay ertelenmesi isteği üzerine DYS'ye geçiş tarihi 30 Haziran'a kadar ertelendi.

DİR kapsamında ihracat taahhütleri süre uzatımı konusunda, "En geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için 3 ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise 1 ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 ve 49. maddeleri çerçevesinde 6 aya kadar ek süre verilecek." çözümü getirildi.

Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30 Haziran olarak belirlendi.

Ara buluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu

Salgın nedeniyle yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için, hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin tüm sürelerin, kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile ara buluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Devlet desteklerinden yararlanan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla; 30 Haziran'a kadar başlayacak fuarlara ilişkin; ticaret müşavirliği/ataşeliği onayına konu belgelere ilişkin olarak; 2006/4 sayılı tebliğ kapsamında incelemeci kuruluşa mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması halinde yurt dışında düzenlenen belgeler için ticaret müşavirlikleri/ataşelikleri/temsilcilikleri onayı aranmaması imkanı sağlandı.

Gümrük Kanunu'nda yer alan 15 günlük itiraz süresi geçtikten sonra gümrük vergilerinin ve para cezalarının (kesinleşmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca takip işlemlerine başlanılmış olanlar dahil) geri verilmesi veya kaldırılmasına yönelik yapılan başvurular değerlendirmeye alınabilecek.

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ve buna benzer diğer nedenlerle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde ithalat vergilerine isabet eden tutarın tahsil edilerek emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması gerektiği ve mevzuat hükümlerinde yer alan nitelikte bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde sunulması durumunda tahsil edilen vergiler geri verilebilecek.

21 adet hizmet kalemi gümrüğe başvurmadan internet üzerinden yapılabilecek

Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce gümrük idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulması için tek pencere, YYS başvuruları gibi 21 adet hizmet kaleminin internet üzerinden yapılması sağlandı.

Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV Tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6 Ay, yani 2021 ilk çeyrek dönemine ertelendi.

Ödemelerde temerrüt durumunda sicillerde mücbir sebep notu düşülmesi talebine karşılık, "alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziranda temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek" çözümü getirildi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli işe devam desteği kapsamında 5 kamu bankası (Ziraat, Vakıflar, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım) destek sağlayacak. Eximbank tarafında ihracatçılara özel KGF kredileri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Faizler indirildi, Çek Ödeme Destek Kredisi hayata geçirildi

Faizlerin indirilmesi talebine karşılık 100 baz puan indirim yapıldı, politika faizi 9,75'e indirildi. Çek Ödeme Destek Kredisi hayata geçirildi. Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.

Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar, salgın sürecinde nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerini erteledi.

Toplam ciro üzerinden alınan konaklama vergisinin kasım ayına kadar uygulanmamasına karar verildi.

KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmı için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmı oluşturan pay içinse yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.

Asgari ücret desteği aynen devam edecek

İlgili talep üzerine, EFT, havale ve kartsız para yatırma işlemleri ücretsiz hale getirildi veya cüzi miktarda masraf alınmaya başlandı. Nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

Geri kazanım katılım payı beyannamesi 2020 yılında 6'şar aylık dönemlerde sonraki yıllarda 3'er aylık dönemlerde verilecek. İhraç kaydıyla teslim edilen malların ihracat süreleri salgın sebebiyle resen 3 ay uzatıldı. Asgari ücret desteğinin aynen devam etmesine karar verildi.

Çalışma Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatında yer alan esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.

Salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği sağlanacak. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10'dan 2'ye düşürüldü. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan dezenfektan, maske ve eldiven üretimine destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla, su faturası ödemelerinin gecikmesi halinde dahi kesinti yapılamayacak. Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak.

Mazot gübre destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçileri destekleme kapsamında hububat ile baklagil, sertifikalı tohum ve fidan üretimi, hayvan ve yem yardımı, dane mısır gibi ödemeler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL'ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı. KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran'a kadar olan alacaklar 3 ay ötelendi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kullanılmak suretiyle demir yoluyla eşya taşımacılığı yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu hatta halihazırda günde 3 tren olarak yapılan yük taşımacılığının kapasitesinin artırılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla nafaka alacakları dışındaki tüm icra ve iflas takipleri durdurulacak, ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.

(bitti)

Kaynak: AA