TİM'in taleplerine devletten 40 hızlı çözüm: (1) Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla maske ve dezenfektan üretim seferberliği başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde karşılık bulan 40 çözüm önerisiyle de ihracatçılara destek oldu.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü, 90 bini aşkın ihracatçısı ile Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM, "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla başlattığı maske ve dezenfektan üretim seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, uluslararası ticaret ve ülke ekonomilerini derinden sarstı. İlk günden itibaren TİM olarak gerek toplum sağlığı gerekse ihracatın bu süreçten en az etkilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bünyesindeki ihracatçı birlikleriyle sürdürdükleri maske ve dezenfektan üretim seferberliği ile ilgili son gelişmeleri aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"İhracata desteğimizin yanı sıra başta sağlık çalışanlarımızın ihtiyacının giderilmesi ve mevcutta yaşanan tedarik sıkıntısının aşılması amacıyla derhal temaslara başladık. Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile acil eylem planı oluşturduk. Bu konuda tek yetkili olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı USHAŞ ile üretici firmalara köprü olduk. Üretime destek vermek isteyen firmaları da seferberliğimiz kapsamında sürece dahil ettik. Birçok büyük hazır giyim, kimya, tekstil firmamızla başlattığımız seferberlik kapsamında üretilen maske ve dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na teslim ediyoruz.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz' sloganıyla maske ve dezenfektan üretim seferberliği başlattık. 20 gün önce günde 1 milyon maske üretimi hedefi ile başlattığımız seferberlikte bugün itibarıyla günlük 15 milyon maske üretiminin üstüne çıkmayı başardık. Seferberlik çağrımıza destek veren üreticilerimiz ile birlikte üretim kapasitesinin kısa zamanda günlük 50 milyon, aylık 1,5 milyar adet maske üretimi kapasitesine ulaşacağız. Kimsenin bir telaşı olmasın. Türkiye'nin maske ihtiyacının tamamını karşıladıktan sonra, maske ihracatını gerçekleştirecek miktara çok rahat ulaşacağız. Bu kapsamda çağrımızı yineleyerek üreticilerimizi seferberliğimize destek olmaya davet ediyoruz."

"Dünyaya üretim gücümüzü gösterdik"

Gülle, yurt içi ihtiyaçlarının karşılanması kadar salgından çok yoğun etkilenen ve maske ile dezenfektan tedariki konusunda sorun yaşayan ülkelere Türkiye'den yardımların gittiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere, Amerika, İtalya, İspanya, Çin, Sırbistan, İran ve bazı Afrika ülkelerine maske, tulum ve sağlık malzemeleri yardımı gitti. Bunun yanında TİM olarak Ticaret Bakanlığımız ile Çin, İtalya ve İspanya'ya maske ve dezenfektan yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan yardımların, Türkiye'nin güvenilir ve sağlıklı üretim yapan ve her koşulda tedarik zincirini devam ettirebilen bir ülke olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini anlatan Gülle, "Önümüzdeki süreçte bu kabiliyetimiz ihracatımızın gelişmesi için bir iyi bir referans oluşturacağı gibi Türkiye markasına da çok önemli bir değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Önerilerimiz karşılık buldu"

Gülle, koronavirüs salgınının dünya genelinde üretim ve lojistik kanallarını önemli derecede sekteye uğratarak, dünya ticareti ve ekonomilerinin yavaşlamasına yol açtığına dikkati çekerek, "Virüsün yayılması ile birlikte insan ve mal dolaşımında ciddi sorunlar oluştu. Ticaret Bakanlığı ile birlikte kısa zamanda mal dolaşımının kısıtlayıcı tedbirlerine karşı harekete geçtik ve mart ayı başında temassız ihracat uygulamasını devreye aldık. İran, Irak, Gürcistan sınır kapıları ile Kapıkule'de dorse değişim modeline geçerek ihraç ürünlerinin tedarikini aksatmadık." ifadelerini kullandı.

İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte önceliğimiz Türkiye'mizin geleceğidir. İlk günden itibaren TİM olarak 61 ihracatçı birliği ve 27 sektör konseyimiz ile süreci çok yakından izleyerek hep temasta olduk. Bu süreçte ihracatçı birliklerimiz, sektörel dernekler ve firmalardan bildirilen tüm sorun ve talepleri ilgili makamlara anlık olarak aktardık. Salgının ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Ekonomik İstikrar Kalkanı, üretim ve ihracatımızın kesintisiz olarak devam etmesi noktasında çok önemli bir destek mekanizması oldu.

Bu süreçte, genel ve sektörel mahiyette 67 öneri ilgili makamlarımız ile paylaşıldı. Yapılan düzenlemelerle bunlardan 40'ı karşılık bulmuş oldu. Bu bağlamda, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili Bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz."

İhracatçılara 7/24 destek

TİM Başkanı Gülle, AloTİM uygulaması ile ihracatçılara 7/24 destekleri sürdürdüklerini aktararak, "İhracatçılar artık, Whatsapp, Facebook ve Bip uygulamaları üzerinden de dünyanın her noktasından 7/24 TİM'e ulaşabiliyor. İhracatımızın saha neferleri için önümüzdeki süreçte de talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte üstümüze düşen, ihracatçımızın ve devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye'miz için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA