TİM: İhracatın yüzde 10'unu TL ile yaptık

TİM Başkanı Gülle, "158 ülkede ihracatımızın yaklaşık yüzde 10'unu TL karşılığında yaptık. Yaptığımız çalıştaylarla TL ile ihracatın ne kadar önemli olduğunu ve potansiyel barındırdığını gösterdik. Bu kadar yoğun bir ülkeyle yapılması da ayrıca anlamlı" dedi.