TİM ihracatçıya 'tek tuşla' dünyanın kapılarını açan mobil uygulamasını tanıttı

20.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:04

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefine ulaşmak adına ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirterek, "İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler." dedi.

Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan Gülle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yapısal dönüşüm ve zihniyet değişimi sürecinden geçildiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği adına ihracatın vazgeçilmezliğinin tescil edildiği bir dönemden geçildiğini belirten Gülle. "Bu nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız vermiş durumdayız. Bu doğrultuda, 2020 yılına da hızla ve yeni rekorlarla başladık. 2020 yılı ihracat hedefimiz olan, 190 milyar doları yakalamak ve nihayetinde ana hedefimiz olan 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşmak adına ihracatçımıza 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, dijitalleşmenin artık çağın bir gerçeği olduğuna ve dijital ortamda ticaret yapıldığına dikkati çekerek, TİM'in bünyesinde kurulan Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçıların yanında olmak adına projeler geliştirdiğini belirtti.

TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları kaydetti:

"Göreve geldikten sonra, bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde dijitalleşme adına söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda öncelikle TİM web sitemizi yeniden tasarlayarak ve kolay kullanım özellikleri kazandırarak web sitemiz üzerinden ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapabilir hale getirdik. İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler. Bu sayede ihracatçılarımızın, ilgili hedef pazarlarda pazarlama ve tanıtım çalışmalarını proaktif bir şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyoruz."

"Yeni Nesil Ticari Diplomasi"si başlıyor

TİM Başkanı Gülle, TİM olarak küresel eğilimlere ışık tutmak, ihracatın durumunu analiz etmek, hedef ürün ve pazarları tespit etmek adına geçen yıl ilk kez İhracat 2019 Raporu'nu yayınladıklarını hatırlatarak, raporun RCA analizleriyle Türk ihraç ürünlerinin küresel ticaretteki rekabetçilik analizine yeni bir yaklaşım olarak yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

İhracat 2020 Raporu'nda ise öncelikle Türkiye ve dünya ekonomisinin küresel ticaretini, ihracatın 2019 performansını ve 2020 yılından beklentileri, ekonomideki fırsatları ve riskleri analiz ettiklerini anlatan Gülle, şöyle konuştu:

"2020 yılında özellikle odaklandığımız önemli başlıklardan birisi de Yeni Nesil Ticari Diplomasi faaliyetleri olacak. Bu bağlamda bu yıl yeni nesil ticaret heyetleri, e-ihracat, dijital platformlar ve Türkiye lojistik merkezleri gibi yeni nesil ticaret diplomasisinin sacayaklarına odaklandık. Raporumuzda, özel bir başlık olarak, geçen yılki RCA analizimiz gibi 2030 yılına doğru küresel trendleri ve gerek ticari gerekse ekonomik göstergelerin geleceğini, 360 derecelik bir bakış açısıyla mercek altına aldık. 2030'da dünyanın en fazla ithalat yapacak ülkelerini, bu ülkelerde hangi ürün ve sektörlerin daha fazla küresel ticarete konu olacağını detaylarıyla paylaştık.

Mevcut ihracat performansımızın artırılması noktasında, ihracatçılarımızın ürün, sektör ve pazar yoğunlaşması riskinden kaçınmaları, yeni fırsatları değerlendirebilmeleri ve ihracat rotalarını doğru çizebilmeleri adına raporumuzda hem Türkiye'nin rekabet ettiği belli başlı ülkelerin hem de hedef pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizlerini yaptık."

TİM'in 2020 ajandası



İsmail Gülle, Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu'nda TİM'in 2019 yılı faaliyetlerini ve 2020 ajandasını da ekonomi çevrelerinin ilgilerine sunduklarını dile aktardı.

Gülle, "2020 yılı ajandamızı Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı ve Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemini ifade eden 5G vizyonumuz ekseninde şekillendirdik. Bu yıl da Türkiye İnovasyon Haftası,Türkiye Tasarım Haftası gibi ulusal çapta yankı uyandıran etkinliklerimize devam edeceğimiz gibi uluslararası etkinliklerimizi de yeniden yapılandıracağımız bir yıla soyunduk. Ajandamızda ayrıca, açılışını 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz TİM Kuzey Kıbrıs Ofisi benzeri yeni nesil TİM ofisleri açılmasına, yurt dışı kurum ve STK'larla yeni iş birlikleri gerçekleştirilmesine yönelik projelerimiz mevcut." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik Raporu

TİM'in "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefine ulaşma noktasında sürdürülebilir ihracata ayrı ve özel önem verdiğini aktaran Gülle, "Bu kapsamda, Türk ihraç ürünleri adına, Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemine ilişkin kapsamlı bir teknik rapor çalışmamızı da tamamladık. TİM Sürdürülebilirlik Raporu'nda sürdürülebilir ihracat, yeşil ekonomi, temiz üretim teknolojileri, finansal sistem özelinde sürdürülebilirlik, ihracat ürünlerimiz için sürdürülebilirlik kodları gibi küresel ekonominin gündeminde olan önemli başlıklara detaylı şekilde temas ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA