Tim İhracat Seferberliği İçin "İhracat Oyun Yazılımı" Hazırladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İhracata İlk Adım" seferberliği doğrultusunda herkese ulaşabilmek için "İhracat Oyun Yazılımı" hazırladı.

"İhracatta İlk Adım" seferberliğini "İhracat Oyun Yazılımı" ile buluşturan TİM, ihracatı hem öğretici, hem de eğlendirici bir formata dönüştürmeyi hedefliyor.

Hizmet sektörünün dünyada öne çıkan önemli bir ihracat kalemi olduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti:

"Bu sayede, bugün ve yarının potansiyel ihracatçılarına, sahaya inmeden karşılaşabilecekleri konular hakkında farklı bir formatta bilgi de aktarmış olacağız.

"Global oyun pazarı 140 milyar dolara yaklaştı.

"Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem yarattı.

"Biz oyun satışları ile başlayan yurtdışı pazarlama faaliyetlerimizi, farklı kanallardan zenginleştirmek, en büyük hedeflerimiz arasında olmalı.

"Bu sayede hizmet ihracatımız, farklı hizmet kategorilerini ve mal ihracatımızı olumlu etkilemeli.

"Verilere baktığımızda 2017 yılında mal ticareti 17 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam 10 yıl öncesine kıyasla sadece yüzde 10 daha fazla.

"Bir başka ifadeyle küresel mal ticareti son yıllarda 15-18 trilyon dolar bandını bir türlü aşamadı. "Ancak hizmet sektörü, 10 yılda yüzde 40'a yakın bir büyüme kaydederek 2017'de 5 trilyon doları aşmayı başardı. Bu hacimde oyun sektörü çok önemli bir yer tutuyor." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA