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Türkiye, İhracat, Ekonomi

TİM-İhracat Mart ayında yüzde 17.8 düşüşle 13.4 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mart ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 17.8 düşüşle 13 milyar 426 milyon dolara geriledi ve son 12 aylık ihracat ise 179 milyar 98 milyon dolar olarak hesaplandı.

02.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:06
TİM-İhracat Mart ayında yüzde 17.8 düşüşle 13.4 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mart ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 17.8 düşüşle 13 milyar 426 milyon dolara geriledi ve son 12 aylık ihracat ise 179 milyar 98 milyon dolar olarak hesaplandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisiyle şubat ayından itibaren birçok ülkenin gerek ithalatında gerekse ihracatında düşüş yaşandığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayı ihracat rakamlarımız, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının küresel ticaret üzerinde beklenen etkilerini gözlemlediğimiz bir tabloya işaret etmektedir.2020 yılının üçüncü ayında, koronavirüs salgınının merkezinin en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ne kayması, Dünya genelinde gözlenen talep şoku ve tedarik zincirindeki kırılmaların etkisini, güçlü bir şekilde küresel ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve ihracatımız da bu tablodan doğal olarak etkilendi. Türkiye ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdi. Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımızı genişletmeyi başardık. Firmalarımıza küresel ticarette bugün yaşanan olağanüstü gelişme ve koşullara rağmen ihracattan vazgeçmemeleri hasebiyle teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum" dedi.

Mart ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: "Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; mart ayında ihracat ailemize 1,335 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız mart ayında 61.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, Mart ayı içinde toplam 35,910 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

Mart ayının lideri, 2.62 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi 1 milyar 554 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1 milyar 215 milyon dolar ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörleri takip etti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Otomotiv sektöründe yüzde 28.5, Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektöründe yüzde 27.4, Kimyevi Maddeler sektöründe yüzde 15.4 oranında düşüş gerçekleşti.Mart ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 53.3 artışla 209 milyon dolar ihracata ulaşan Fındık ve Mamulleri, yüzde 26.9 artışla 162 milyon dolara ulaşan Meyve Sebze Mamulleri ve yüzde 24.6 artışla 179 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Yaş Meyve ve Sebze sektörleri oldu.


Kaynak: DHA

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