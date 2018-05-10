Tim Halı Sektör Kurulu Başkanlığına Salahattin Kaplan Seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanlığına Salahattin Kaplan seçildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazlı açıklamaya göre, hizmet binasında bir araya gelen TİM Halı Sektör Kurulu, Salahattin Kaplan'ı yeniden başkanlık görevine seçti. Başkan yardımcılıklarına ise İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal ve Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Bükücü getirildi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın artık Türkiye'yi halının merkezi olarak kabul ettiğini belirtti.

Türkiye'de halının merkez haline gelmesinde Gaziantep'in büyük rol oynadığını vurgulayan Kaplan, şehirde dokumacılığın çok eskilere dayandığını ifade ederek, kilimcilikle başlanan dokumacılığın yenilenerek halıyla devam ettiğini hatırlattı.

2000 yılından sonra ileri teknolojiye yatırım yapan sektör temsilcilerinin Ünaldı bölgesinde bulunan fabrikalarını da Başpınar OSB'ye taşıdığını anımsatan Kaplan, halıda her geçen gün yenilenerek yola devam ettiklerine dikkati çekti.

Kaplan, hem yurt içi hem de yurt dışında çalışan halıcıların yenilenmeye önem verdiğini ve yenilikçi tasarımlarla göze hitap ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya artık farklı olana bakıyor, farklı olmayanı tercih etmiyor. Bu nedenle dünde kalan bugüne odaklanamıyor ve sektörden kopup gidiyor. Dünü dünde bırakıp 'bugün hatta yarın ne yapabilirim' diyenler geleceğe emin adımlarla yürüyor. İleri teknoloji makinelere ve tasarıma ağırlık veren arkadaşlarımız sektörümüze katkı sunuyor. Halıyı geleceğe yenilenerek taşıyabiliriz, yenilenmezsek sektörü başka ülkeye teslim ederiz. Bu nedenle farklı olana yoğunlaşıyoruz, göze hitap eden tasarımlara ağırlık veriyoruz."

İhracat verilerine de değinen Kaplan, ilk 4 ayda 744 milyon 979 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı.

Kaplan, ihracatta aslan payının makina halısına ait olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"630 milyon 471 bin dolarlık makine halısının yanı sıra 93 milyon 716 bin dolarlık tufte halısı, 17 milyon 322 bin dolarlık el halısı ve 747 bin dolarlık kilim ihracatına imza atıldı. İhracatta Ortadoğu ülkeleri 226 milyon 949 bin dolarla ilk sırada yer aldı. 197 milyon 885 bin dolarla Amerika ülkeleri ikinci sırada, 153 milyon 771 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri üçüncü sırada bulunuyor. İl bazında Gaziantep halı ihracatında lider konumunda. 497 milyon 675 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilen Gaziantep'i 176 milyon 177 bin dolarla İstanbul izliyor."