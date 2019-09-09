Tim/gülle: türkiye'nin 192 üründe  abd pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor"

09.09.2019 16:27

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu belirterek, "TİM verilerine göre 6 bin 500'e yakın firmamız, 2018'de ABD'ye ihracat yaptı; ancak, ilk 10 firma ABD'ye ihracatımızın dörtte birini gerçekleştiriyor." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 20 milyar dolar düzeylerine ulaştığına dikkat çeken Gülle, "Bugün verilere baktığımızda 6 bin 500'e yakın firma, 2018'de ABD'ye ihracat yaptı. İlk 10 firmamız ABD'ye ihracatımızın 4'te 1'ini gerçekleştiriyor. Mevcut durumdan hareketle, aynı zamanda Türk ihracat ekosisteminin düşünce kuruluşu da olmamız sebebiyle, nisan ayında ABD pazarına ilişkin bir rapor hazırladık. Bu raporda, küresel ticarete en çok konu olan 1000 ürün içerisinde, Türkiye'nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu tespit ettik. ABD'nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD'deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için işbirliklerini yoğunlaştıracağız" dedi.

"Önerilerimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacak"

Türkiye'nin, her iki ülkeye de yarar sağlayacak, büyük potansiyele sahip güçlü ihracatçı firmaları olduğunu dile getiren Gülle, "TİM olarak, bu firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız. Diğer taraftan, şunu da biliyoruz ki; Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına hiç girmemiş ABD firmaları da mevcut. Bu firmaların, Türkiye'yi bir stratejik operasyon merkezi olarak kullanmalarında fayda olacağını düşünüyoruz. Bu sayede ABD de, bu coğrafyadaki 47 ülkede karşı karşıya kaldığı, toplam 40 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltacak, hatta tersine çevirecektir. Önerilerimizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacağından eminiz. Sayın Ross'a ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmaları için teşekkür ediyorum. TİM olarak, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul