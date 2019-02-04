Tim / Gülle: İhracatta 182 Milyar Doları Aşacağız

– Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ocak ayı ihracat rakamının 13 milyar 171 milyon dolara ulaştığına dikkat çekerken, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefine paralel olarak 182 milyar doları aşacaklarına inandığını vurguladı.

Gülle, 2019 yılı Ocak ayı ihracatına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 2018 yılı 'İhracatta Rekorlar Yılı' olmuştu. İki ay hariç her ay rekorlara imza atmış, yıl genelinde ise 168 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırmıştık. 2019'da da rekorlara devam ediyoruz. Ocak ayı ihracat rakamı 13 milyar 171 milyon dolar, Genel Ticaret Sistemi'ne göre ise 13 milyar 904 milyon dolar oldu. Yeni Ekonomi Programı hedefi olan 182 milyar doları aşacağımıza yürekten inanıyoruz."

Türkiye ihracat rakamları hesaplamasında Özel Ticaret Sistemi'nin yanı sıra Genel Ticaret Sistemi'ne göre de veriler açıklanmaya başladı. Özel Ticaret Sistemi hesabına göre ihracat Ocak'ta yüzde 5.93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak rekor kırarken, serbest bölge ihracatları ve antrepo verilerini de kapsayan Genel Ticaret Sistemi'ne göre ise Ocak ayında ihracat 13 milyar 904 milyon dolar oldu.

Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Gülle, dış ticaret rakamları konusunda Genel Ticaret Sistemi ve Özel Ticaret Sistemi olmak üzere dünyada kullanılan iki yöntem olduğuna dikkat çekti:

"Bugüne kadar yapılan dış ticaret hesaplamalarında, ülkemiz Özel Ticaret Sistemi'ni kullandı. Dış ticaret verilerimiz buna göre hesaplandı. Ancak, bu veriler bugüne kadar ülkemizin ihracat gücünü tam manasıyla yansıtamadı. Bunun en büyük sebebi ise serbest bölgelerden yapılan ihracatın çok önemli bir rakama ulaşması. Bugün fiziki olarak ülkemiz sınırları içerisinde yer alan 21 serbest bölgemiz, dünya ile tam entegre olmuş durumda ihracat ve ithalat işlemleri yürütüyor. İşte bu aydan itibaren, ihracatımızın performansını daha kapsayıcı bir şekilde ortaya koyabilmek ve dünya ile olan ticaretimizi daha isabetli analiz edebilmek adına, Bakanlığımız ile birlikte bu verileri de işlemeye başladık. Bu yeni metodolojimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Güçlü olduğumuz ürünlerde ne kadar ilerlersek, ihracatımız o ölçüde artacaktır"

Gülle, ihracatın bu yılki sloganının rekorlar kırmanın ötesinde başarıyı sürdürülebilir kılmak ve yenilikçi ürünlerle küresel pazar payında kalıcı artışlar yakalayabilmek olduğunu söylerken, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Eğer bu yönde sıkı çalışır, hedeflediğimiz projeleri hayata geçirebilirsek rekorlar zaten kendiliğinden gelecektir. Bu sebeple 2019 yılı 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı' olacak dedik. Bu yönde çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Bu çalışmalara yön verebilmesi için, TİM olarak kendimize bir yol haritası belirledik. '5G Yol Haritası' olarak adlandırdığımız bu stratejide, Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi başlıkları yer alıyor.

"Bildiğiniz gibi iki hafta önce bu başlıkların detaylarını da kamuoyu ile paylaştığımız 'Yeni Vizyon, Yeni Yol haritası' sloganı ile 'İhracat 2019 Raporu'nu yayınladık. Buna göre, dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürünün 47'sinde ülkemizin rekabetçi olduğu anlaşılıyor. Ancak, tablo şu ki 47 ürünün dünyada toplam ithalatı 1.8 trilyon dolarken, bunun içerisinden aldığımız pay 50 milyar dolar ile sadece yüzde 2.8. Bu pay, elbette küresel ticaretten aldığımız binde 9.0 oranındaki payın üzerinde. Ancak güçlü olduğumuz ürünlerde ne kadar ilerlersek ve bu gücümüzü ihracat pazarlarına ne kadar yansıtabilirsek, ihracatımız da o ölçüde artacaktır. Bugün, Şubat ayında yayınlanmak üzere, Ekonomik Araştırmalar Şubemiz bu çalışmayı 1,000 ürün için yapıyor. Bu 1,000 ürünün 285'inde önemli bir rekabet gücüne sahibiz. Bu ürünlere ilişkin yaptığımız çalışmayı bu ay içerisinde yayınlayarak, çok daha fazla sayıda firmamıza yol göstermiş olacağız." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA