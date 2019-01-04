Tim/gülle: 2019'da 182 Milyar Dolar İhracat Hedefini Aşacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni Ekonomi Programı"ndaki 2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını aşmayı hedeflediklerini belirtti.

Aralık ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Gülle, mevcut küresel gelişmelere bakıldığında, 2019 yılının yükselen korumacı politikalar ve zorlaşan rekabet koşullarına bağlı olarak daha da sert geçeceğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 için, ihracat ailesi olarak öncelikli olarak izleyeceğimiz gelişmeler, Ticaret Savaşları, Brexit, AB'nin ekonomik aktivitesi ve dış talebi ile hedef ülkelerimiz olan Rusya, Hindistan, Meksika ve Çin pazarlarındaki gelişmeler olacak.

"Bunun yanı sıra, dünyanın önce gelen merkez bankalarının kararlarını yakından izleyerek ülkelerin para birimlerinin değerlerine olası etkilerini de dikkatle takip edeceğiz.

"2019 yılında sadece ekonomik ve ticari değil siyasi ve jeopolitik risklerin de ön planda olacağının farkındayız.

"Bu risklerin Türkiye'nin ihracatına etkisini en aza indirmek ve 2018'deki başarımızı sürdürmek adına, 2019 yılına yeni stratejiler ile girmeliyiz dedik.

"Bu çerçevede yaptığımız çalışmayı 2 hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. 4 ana başlıkta ülkemiz ihracatına yönelik bir İhracat Raporu yayınlayacak, her çeyrekte raporu değerlendirerek güncelleyeceğiz.

"Bu yıl bir milyar dolar üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 39'a çıktı. Listeye yeni giren ülkeler İsviçre, Libya, Hindistan, Portekiz, Katar ve Çekya oldu.

"Sektörlere baktığımızda, bu yıl 23 sektörümüzün bir milyar dolar ihracatı aştığını görüyoruz. Firma sayısına baktığımızda 15 bin 743 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi.

"Diğer taraftan; 10 sektörümüz bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. Çelik sektörü yüzde 36, Mücevher yüzde 35, Zeytin ve Zeytinyağı yüzde 24, Makine sektörü de yüzde 20 ile ihracatta en çok artış kaydeden sektörler oldu."

Aralık ayı ihracat verileri şöyle:

Otomotiv sektörü 2.5 milyar dolarla öne çıktı. Bu sektörü 1 milyar 514 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve 1 milyar 462 milyon dolarla Çelik sektörü izledi.



Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise, birinci sırada yüzde 47.6 pay ile Avrupa Birliği yer aldı. AB'ye ihracat Aralık'ta 6.5 milyar dolar oldu.



İhracat artış oranında öne çıkan ülkeler yüzde 142 ihracat artışıyla Libya, yüzde 89 artışla Hong Kong ve yüzde 71 artışla Meksika oldu.



İllerin ihracatına bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.



Aralık ayında ihracat miktar bazında yüzde 17 artış gösterdi, 11.8 milyon tona ulaştı. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA