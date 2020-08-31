TİM-GAİB İstişare Toplantısı TİM Başkanı İsmail Gülle Başkanlığında gerçekleştirildi GAİB Bölge İstişare Toplantısı online platform üzerinden gerçekleştirildi.

TİM-GAİB Bölge İstişare Toplantısı online platform üzerinden gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracat rakamlarının ve yaşanan sorunların değerlendirildiği toplantıda, TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin pandemi sürecini doğru yönettiğini, Birlik Başkanlarının inisiyatif alarak sahada çok önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle başkanlığında düzenlenen toplantıya GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile Birliklerin Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyeleriyle TİM Delegeleri katıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, GAİB'in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bölge ihracatçılarının pandemi sürecini çok iyi yönettiğini ifade ederek ihracatçıları kutladı. Toplantıya katılan TİM Danışmanı Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Çağrı Erhan Türkiye ve dünya ekonomisinde son durum ve önümüzdeki süreçle ilgili olası gelişmeler hakkında bilgiler verirken, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı imkanlara değinerek yöneltilen soruları yanıtladı.

"Gaziantep ve Güneydoğu göğsümüzü kabartıyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle yüksek katılımla gerçekleştirilen istişare toplantısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gaziantep ve Güneydoğu bizlerin göğsünü kabartıyor. Bölgenin Temmuz ayı ihracatı 729 milyon dolar. Yani çok önemli işler yapıyorsunuz. Bazı anlar vardır o anlarda yapılan işlerin ehemmiyeti çok büyüktür. Belki yüz yılda bir yaşanacak bu zor dönemi Gaziantep ve bölge olarak mücadeleyle geçirdiniz, gönüllerde iz bıraktınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep birlikte çalıştık. GAİB başkanlarıyla gerek pandemi sürecinin başında yürütülen maske kampanyasında, gerekse Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda koordineli çalışarak bu süreci yönettik. Pandemi sürecinde Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen işleri bizzat gelerek gördüm. O süreçte Başkanlarımız inisiyatif alarak, sürece bizzat dahil oldular. Kapıların kapalı olduğu dönemde, tampon bölgede binlerce tır geçişinin devamlılığı sağlanarak ihracatımız yara almadan devam etti. Diğer taraftan maske konusu da önemli. Pandemi sürecinin başlangıcında biz maske konusuna pek fazla girmedik. Devletimizin imkanları ve stokları vardı. Ama öyle bir noktaya gelindi ki bir maske yüz liraya kadar çıktı. En son bazı hastanelerden bize maske talebi gelince bu işte inisiyatif alarak sahaya inmemiz gerektiğini düşündük. GAİB Başkanlarımızla birlikte ortak bir basın açıklaması yaparak Türkiye'ye seslendik. Günde 1 milyon, ayda 40 milyon maske yapacağız diye yola çıktık. En son görevi bıraktığımızda günde on beş milyon maske teslim ediyorduk. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin non-woven (dokunmamış kumaş) üreticisi firmalar büyük bir fedakarlık göstererek ülkemizin ihtiyacı olan kumaşı makul fiyatlardan ürettiler, güzel bir dayanışma göstererek tüm ülkeye iyi bir örnek oldular. GAİB Başkanlarımızın yanında Gaziantep Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve sanayiciler de bu işin içerisinde oldu. Ülkemizin ihtiyacını hep birlikte karşıladık. Bu günler, bu yapılanlar hiç unutulmayacak. Gaziantep adına, kahramanlığına, duruşuna yakışır güzel bir örnek oldu" dedi.

GAİB tarafından düzenlenen eğitimlere ve yürütülen projelere de değinen Gülle, "Eğitim konusu hepimiz için çok önemli. Eğitim ve eğitimli insan bizim temel ihtiyacımız. GAİB eğitime dair çok güzel işler yapıyor. Bu çalışmaları yakından takip ediyor ve tüm özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Tekstil mühendisliği bölümü son dönemlerde öğrenciler tarafından tercih edilmiyordu. Güzel bir projeyle üniversitelerimizde bu bölümleri okuyacak öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası da iş garantisi verildi. Bu yıl neredeyse bütün kontenjanlar dolmuş, tıp puanına yaklaşılmış. Demek ki doğru işler yapıldığında hepsi amacına ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

"İmkansızı başarmak için çalışıyoruz"

TİM-GAİB Bölge İstişare Toplantısı ile ilgili bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracat rakamlarını değerlendirerek pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve alınan önlemler hakkında bilgiler verdi. Başkan Kileci yaptığı konuşmada, "TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle Başkanlığında büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında Bölgemizin ihracat rakamlarını değerlendirdik, pandemi sürecinde birliklerimizin yürüttüğü önemli çalışma ve projeleri paylaştık. Pandemi sürecini GAİB olarak başarılı bir şekilde yönettiğimize inanıyorum. Bir yanda üyelerimizin ve gençlerimizin her alanda ihtiyaç duyduğu eğitimler, diğer tarafta bu süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın temel ihtiyacı haline gelen maske üretimi ve dağıtımı konusunda yaptığımız çalışmalar var. Pandemi sürecinin başladığı andan itibaren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile koordineli olarak sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesi, bu sürecin doğru yönetilmesi ve krizlerin fırsata dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yürüttük" şeklinde konuştu.

GAİB olarak yürüttükleri eğitim çalışmalarına değinen Kileci, "Firmalarımızın dijital dönüşüme hazırlanması yönünde önemli adımlar attık. Pandemi döneminde önemi artan e-ticarete dair eğitim çalışmalarımıza hız verdik. Geçtiğimiz aylarda yürüttüğümüz sertifikalı ve ücretsiz Online E-Ticaret ve E-İhracat Uzmanlığı Eğitimlerimiz ile Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimizden toplamda 336 kişi mezun oldu. Yine geçtiğimiz dönemde sertifikalı ve ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimize toplamda 6 bin 131 kişi katıldı. Bu önemli bir rakam ve ihracatımızın geleceği için önemli bir nitelikli iş gücü anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Tekstil Mühendisliği algısının yükseltilmesine dair yürüttükleri projeden söz eden Kileci, "Son dönemlerde üniversite tercihlerinde son sıralara düşen tekstil mühendisliğinin yeniden cazip hale gelmesi ve teknik tekstilin insanlığın geleceğinde önemli bir yere sahip olduğu bilincinin gençlerimize anlatılması için önemli çalışmalara imza attık. Üniversite sınavında ilk 80 Bin'e giren ve ilk 5 tercihinden birinde Tekstil Mühendisliğini yazan öğrencilere başarı sırlamalarına göre asgari ücrete kadar burs verilmesi ve mezuniyet sonrası iş garantisini içeren kampanyanın bir parçası olduk ve tanıtılmasında ciddi çalışmalar yürüttük. Yine teknik tekstilin önemine vurgu yapan paylaşımlar gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın sonuçlarını bu yıl aldık ve üniversitelerin tekstil ve deri bölümleri yüzde 100'e yakın bir doluluğa ulaştı. Bundan sonraki süreçte de üstlendiğimiz misyonu başarıyla yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılara teşekkür eden Kileci, "İstişare toplantımızda bizimle değerli bilgiler paylaşan ve sektör temsilcilerimiz ile ihracatçılarımızın sorularını yanıtlayan başta TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle olmak üzere TİM Danışmanları Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Prof. Dr. Emre Alkin ve Eximbank Genel Müdürü Ali Güney'e teşekkür ediyorum. Verdikleri bilgiler bundan sonraki süreçte oluşturulacak yol haritamız için büyük önem taşımaktadır" dedi.

"İnisiyatif alıp sahaya indik, süreci doğru yönetiyoruz"

İstişare toplantılarının, geleceğe yön vermesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, TİM Başkanı İsmail Gülle Başkanlığında gerçekleştirilen TİM-GAİB Bölge İstişare Toplantısı'nın verimli geçtiğini ifade ederek, "Dünya genelinde yaşanan krizden en az etkilenen ülkeler arasında yer almak için elbette iş birliği, fikir birliği ve ortak akılla hareket ederek sorunlarımızı çözmek zorundayız. Pandeminin başladığı ilk günlerde ülkelerin gümrük kapılarını kapatması sonrasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için özellikle Habur Gümrük Kapısı'nda gerek TİM gerek GAİB gerekse ilgili bakanlıklarımız ortak hareket ederek kısa sürede önemli bir çözüm bulduk ve bu çözümü başarıyla uygulamaya koyarak karşılıklı araç geçişlerinin kesintiye uğramasını önledik. Burada inisiyatif alarak, sahaya inip el birliğiyle sürecin doğru yönetilmesini sağladık. Toplantıda üyelerimizin yaşadığı birçok sorun tartışılmış, konunun uzmanlarının görüşleri alınmış ve çözüm için izlenecek yol haritası belirlenmiştir. Bu tür etkinliklerin sıklıkla devam etmesini diliyor, toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Farklı ülkelerde ticaret merkezleri ve lojistik depolar kurmak istiyoruz"

Pandemiyle birlikte dünyada birçok sektörün değişime uğradığını, bu süreçte ihracatın da şeklinin değişmeye başladığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, toplantıda birçok sorunun ve en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerde ticaret merkezlerinin kurulmasına yönelik çabaların dile getirildiğini ifade etti. Başkan Kaplan, "Pandemi süreciyle birlikte görülmüştür ki ticaretin kuralları ve şekli değişiyor. Bizler bu değişimin bütün aşamalarını planlayarak uygulamaya koymak zorundayız. Yaşadığımız sorunların çözümü için gerek TİM Başkanımız gerekse diğer uzmanlardan destek istedik. Bu tür istişare toplantıları gelecekle ilgili planlarımız ve yol haritamız için önem taşımaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuru meyve ihracatında da iddialı"

Türkiye'nin dünya kuru meyve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu ve Güneydoğu'dan gerçekleştirilen ihracatın da önümüzdeki süreçte farklı boyutlara ulaşabileceğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, toplantıda ihracatçıların yaşadığı birçok sorunun dile getirilerek, sorunların çözümü için çeşitli önerilerde bulunduklarını ifade etti. İhracat gerçekleştirilen ülkelerde mal tesliminin hızlanması için acil lojistik depolar oluşturulması gerektiğini sözlerine ekleyen Çıkmaz, sunum yapan değerli konuklara ve katılım sağlayan ihracatçılara teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA