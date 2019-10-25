TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Gaziantep'te toplandı

25.10.2019 17:16

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, sektörlerinin bu yılın ilk 9 aylık bölümünde 747 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te GAİB'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatı masaya yatırıldı.

Dericilerin ayakkabı sektörü temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak Türkiye'nin Orta Doğu'ya ihraç ettiği ayakkabıların yarıya yakının lojistik avantajı sebebiyle Gaziantep ve yakın şehirlerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Şenocak, Gaziantep'in Türkiye'nin ayakkabı ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehri olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk 9 aylık bölümünde ayakkabı sektörümüz 747 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş bulunuyor. Gaziantep ve bölge şehirlerinden gerçekleştirilen ayakkabı ihracatı ise 134 milyon dolar ve civarında. Toplam ayakkabı ihracatımızın yüzde 18'ini tek başına Gaziantep şehrimiz yapıyor. Özellikle tekstil malzemelerinden üretilen spor ayakkabıların ihracatının yüzde 42'si bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Orta Doğu ülkelerine yapılan ayakkabı ihracatımız için ise Gaziantep şehrimiz çok daha büyük bir önem arz ediyor. Ülkemizden Orta Doğu'ya ihraç edilen ayakkabıların yarıya yakını lojistik avantajı ve yıllardan beri süre gelen ticaret geleneği ile Gaziantep ve yakın şehirlerinden gerçekleştiriliyor. Irak başta olmak üzere Yemen, Libya, Sudan hemen hemen bütün Orta Doğu'ya ayakkabı ihracatı yapılıyor. Ayakkabı sektörüne yön veren İtalya'ya bile Gaziantep'ten ihracat yapılıyor."

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise GAİB'in toplam deri ve deri mamulleri ihracatı 138 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 134 milyon dolarının ayakkabı ve aksamları ihracatından geldiğini, deri üretimi ve ihracatı yapan firmalardan küçük engellerle karşılaştıklarında hemen pes etmemelerini istediklerini bildirdi.

Toplantıda dile getirilen sorunları yakinen takip ettiklerini ve çözülmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Kileci, şunları kaydetti:

"Yerelde yaşanan sorunlar er ya da geç muhakkak çözülecektir. Deri sektöründeki firmalarımızın yapması gereken ise iç piyasaya verdikleri emeği dış piyasaya yapacakları ihracata yönlendirmeleri. Çünkü ihracat olmadan firmalar büyüme noktasında sıçrama gösteremiyorlar. Toplantıya katılan değerli Birlik başkanları Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılarına sağladıkları avantajlardan, dış pazarlara açılmak isteyen firmalara verilen teşviklerden söz ettiler. Firmalarımızın bunların takipçisi olması gerekiyor. Biz de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak birçok alanda ihracatçımıza destek olmak için buradayız."

Kaynak: AA