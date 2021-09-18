TİM'den Vestel'e ihracat ödülü

Vestel'in, elektrik-elektronik sektöründeki ihracat şampiyonluğunu 2020 yılında da koruyarak 23'üncü kez kendi alanında birinciliği göğüslediği açıklandı. 2020 yılında yaklaşık 2.1 milyar dolar değerinde gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kendi sektöründe birinci seçilen şirket, genel sıralamada da 4'üncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2020 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. 2020 yılında yaklaşık 2.1 milyar dolar değerinde gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kendi sektöründe birinci seçilen Vestel, genel sıralamada da 4'üncü oldu.

Vestel'in ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvdan'dan alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "Ülkemizin öncü üretici gruplarından Zorlu Holding olarak teknoloji ve inovasyona yatırımlarımız neticesinde dünya standartlarının üzerinde bir anlayışla üretim yapıyor, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda fark yaratıyoruz. İhracat faaliyetlerimizle ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırıyoruz. Ürettiği ürün ve teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ihraç eden şirketimiz, tam 23 yıldır sektörünün ihracat şampiyonu olarak başarısını sürdürülebilir kılıyor. Şirketimizin başarılarından gurur duyuyor, bu başarıların katlanarak devam edeceğine inanıyorum, ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Teknoloji alanında Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir yüzü olduklarını belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Şirket olarak ihracattaki istikrarlı başarımızı sürdürüyoruz. Tam 23 yıldır kesintisiz olarak sektörümüzde ihracat şampiyonuyuz. Şirketimiz gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını ihracattan elde eden bir şirket. Bu da, ürettiğimiz teknolojinin dünyanın her yerinde kabul gördüğünün en somut kanıtı. Biz yalnızca bir beyaz eşya ve televizyon üreticisi değil, bir teknoloji şirketiyiz. Katma değeri yüksek ürün ihracatı odak alanlarımızın başında geliyor. Akıllı evler, akıllı şehirler, otomotiv elektroniği, batarya çözümleri, sağlık teknolojileri gibi geleceğin sektörlerine yatırım yaparak, ülkemizin teknolojide de bir dünya markası olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

(İHA)

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