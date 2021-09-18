TİM'den Vestel'e ihracat ödülü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİM'den Vestel'e ihracat ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TİM'den Vestel'e ihracat ödülü

Vestel'in, elektrik-elektronik sektöründeki ihracat şampiyonluğunu 2020 yılında da koruyarak 23'üncü kez kendi alanında birinciliği göğüslediği açıklandı.

Vestel'in, elektrik-elektronik sektöründeki ihracat şampiyonluğunu 2020 yılında da koruyarak 23'üncü kez kendi alanında birinciliği göğüslediği açıklandı. 2020 yılında yaklaşık 2.1 milyar dolar değerinde gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kendi sektöründe birinci seçilen şirket, genel sıralamada da 4'üncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2020 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. 2020 yılında yaklaşık 2.1 milyar dolar değerinde gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kendi sektöründe birinci seçilen Vestel, genel sıralamada da 4'üncü oldu.

Vestel'in ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvdan'dan alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "Ülkemizin öncü üretici gruplarından Zorlu Holding olarak teknoloji ve inovasyona yatırımlarımız neticesinde dünya standartlarının üzerinde bir anlayışla üretim yapıyor, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda fark yaratıyoruz. İhracat faaliyetlerimizle ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırıyoruz. Ürettiği ürün ve teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ihraç eden şirketimiz, tam 23 yıldır sektörünün ihracat şampiyonu olarak başarısını sürdürülebilir kılıyor. Şirketimizin başarılarından gurur duyuyor, bu başarıların katlanarak devam edeceğine inanıyorum, ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Teknoloji alanında Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir yüzü olduklarını belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Şirket olarak ihracattaki istikrarlı başarımızı sürdürüyoruz. Tam 23 yıldır kesintisiz olarak sektörümüzde ihracat şampiyonuyuz. Şirketimiz gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını ihracattan elde eden bir şirket. Bu da, ürettiğimiz teknolojinin dünyanın her yerinde kabul gördüğünün en somut kanıtı. Biz yalnızca bir beyaz eşya ve televizyon üreticisi değil, bir teknoloji şirketiyiz. Katma değeri yüksek ürün ihracatı odak alanlarımızın başında geliyor. Akıllı evler, akıllı şehirler, otomotiv elektroniği, batarya çözümleri, sağlık teknolojileri gibi geleceğin sektörlerine yatırım yaparak, ülkemizin teknolojide de bir dünya markası olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

 İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
Magazin
Spor Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mustafa Demir Güzel Sözler Muharrem İnce Devlet Bahçeli Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TİM'den Vestel'e ihracat ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 18:08:59. #1.12#