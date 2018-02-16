Tim'den "Tüm Zamanların Rekoru" İçin 4 Talep

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gümrüklerde fazla mesai ücreti sorununun çözüme kavuşmadığını ve farklı gümrüklerde farklı uygulamalara da şahit olduklarını belirterek, "Bu uygulamanın tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nün daha yaygın ve etkili hale gelebilmesi için firmalara danışmanlık desteği sağlanmalı. Firmalarımıza sunulan ihracata yönelik devlet desteklerinin, vergi hesaplamalarından istisna tutulmasını talep ediyoruz. İstanbul'un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması için gereken adımların atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, Türkiye genelindeki 60 İhracatçı Birliği Başkanı ve Sektör Konseyi başkanlarıyla birlikte ihracatın sorunlarını ve hedeflerini konuşmak üzere 6 bakan ile bir araya geldi.

Ankara'da gerçekleştirilen ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Mehmet Büyükekşi'nin konuşması ile başlayan toplantıya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı.

"2018'de tüm zamanların ihracat rekorunu kırmakta kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 20-30 yıldır çözüm bekleyen, ihracatın önünde engel teşkil eden ve çözülemez denilen birçok maddede hükümetin desteğiyle hızla sonuca ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017'yi, hedefleri aşarak 157,1 milyar dolar ihracatla tamamladık. Bu başarıda sorunlarımızı süratle çözen hükümetimizin katkısı oldukça büyük. İki yıl önce Başbakanlık başta olmak üzere tüm bakanlıklara ilettiğimiz 210 sorundan oluşan talep listesinin 101 tanesi kısmen ve tamamen çözüldü. İhracat desteklerinin üç katına çıkarılması, Eximbank'ın sermayesinin 3 kat artırılması, ihracatçı KOBİ'lerin KGF teminatı kapsamına alınması gibi adımlarla iki yıl içinde ihracatçıların her iki sorunundan birinin çözüme kavuştu. Bakanlarımıza canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Bu oran, ihracata verilen önem açısından son derece sevindirici. Bunun yanında KDV sisteminin değiştirilmesi konusundaki çalışmalardan ötürü Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a ayrıca teşekkür ederiz."

Hükümetin ihracatçılara desteğinin devam edeceğini ifade eden Büyükekşi, "Bizler de var gücümüzle çalışarak, 'İhracatta Rekorlar Yılı' ilan ettiğimiz 2018'de tüm zamanların ihracat rekorunu kırmakta kararlıyız. Hükümetimizce yapılan düzenlemeler, verilen yeni teşvikler, ilave destekler ve TİM'in yürüttüğü çalışmalar meyvelerini veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çözüm beklenen 4 sorun

Büyükekşi, ihracatta yeni rekorlar kırmak için çözüm bekledikleri 4 maddeden oluşan sorunlara ilişkin şunları aktardı:

"Gümrüklerde fazla mesai ücreti sorunu çözüme kavuşmuş değil. Farklı gümrüklerde farklı uygulamalara da şahit oluyoruz. Adana'da beyanname başına ücret alınırken, Atatürk Havalimanı'nda saatlik ücret alınıyor. Bu uygulamanın tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nün daha yaygın ve etkili hale gelebilmesi için firmalara danışmanlık desteği sağlanmalı. Firmalarımıza sunulan ihracata yönelik devlet desteklerinin, vergi hesaplamalarından istisna tutulmasını talep ediyoruz. İstanbul'un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması için gereken adımların atılmasını bekliyoruz."