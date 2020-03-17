TİM'den TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirme Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Koronavirüs salgınının uluslararası ticarete yönelik oluşturduğu olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ilave likidite sağlanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Koronavirüs salgınının uluslararası ticarete yönelik oluşturduğu olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ilave likidite sağlanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Alınan tedbirler, Türkiye ekonomisi ve ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle, yaptığı yazılı açıklama ile, TCMB'nın faiz indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TCMB'nin aldığı faiz indirimi, ek likidite sağlanması ve ilave tedbirlerin, Türk ihracatçısını rahatlatacak önemli bir hamle olduğunu belirten Gülle, atılan bu adımlarla, ihracatçının ihracat taahhütlerini kapatmak konusunda istedikleri imkanın sağlandığını bildirdi.

Koronavirüs salgınının uluslararası ticarete yönelik oluşturduğu olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ilave likidite sağlanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler, Türkiye ekonomisi ve ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının beklentilerin üzerinde 100 baz puanlık indirimle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirilmesine karar verdi. Böylelikle, politika faiz oranı son bir yılda yüzde 24'ten tek haneli değerlere düşmüş oldu. Bunun yanı sıra, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verildi.

Küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemlerin alınması son derece önemli gördüğümüz bir başka husus. Toplamda 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebilmesi ihracatçılarımıza nefes aldıracaktır."

Küresel ölçekte bazı Merkez Bankalarının aldığı kararlara atıfta bulunan Gülle, Merkez Bankalarının aldıkları kararların motivasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı kararla benzer olduğunu ifade etti.

İsmail Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Virüs etkisiyle uluslararası kuruluşlar ardı ardına küresel büyüme tahminlerini yüzde 3-3,5 seviyesinden yüzde 2-2,5 seviyesine düşürmüştü. Merkez Bankası da bu hususu dikkate alarak koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin küresel büyüme görünümünü zayıflattığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde koordineli adımlar attığını ve virüsün sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiğini kararında ifade etti. Küresel salgın sıfatını kazanmış olan Koronavirüsün küresel ticaret ve dünya ekonomisine yönelik etkileri adına farklı senaryoların ele alındığı, hükümetlerin ve merkez bankalarının seri tedbirler aldıkları ve tartıştıkları bir dönemden geçiyoruz."

TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin ilk andan itibaren tehdidi ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri almış ülkeler arasında öncelikli olduğunu belirterek, TİM olarak, bu kritik süreçte daha çok çalışarak, Türkiye'ye en iyi şekilde katkı sağlayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA