Tim'den "Kilis'e İlgi" Çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'e düzenlenen turlarda Kilis'e de ilgi gösterilmesi çağrısında bulunarak, "Sınırın, şehrin tarihi ve turistlik yerlerinin görülmesi gerekir. Halkla kaynaşmak, onlara motivasyon ve şehrin ekonomisine katkı sağlamış olur." dedi.

Büyükekşi, Kilis Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türk ordusunun gösterdiği kahramanlıktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti

Güvenle iş yapmalarını Türk askerine borçlu olduklarını vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"En büyük güvencemiz Türk ordusu. Güvenlik yoksa hiçbir şeyin önemi yok. Burası bir sınır şehri. Burada yapılanları kendi gözlerinizle görmeniz lazım. Ben özellikle valimizin bahsettiği konunun altını çizmek istiyorum. Gaziantep'e yapılan turlarda Kilis'e de ilgi gösterin. Sınırın, şehrin tarihi ve turistlik yerlerinin görülmesi gerekir. Halkla kaynaşmak, onlara motivasyon ve şehrin ekonomisine katkı sağlamış olur. Ben halkımızı burayı ziyaret etmeye davet etmek istiyorum. Güzel günler, barış ortamı çok daha hızlı bir şekilde gelecek. Bizler de Kilis'i tekrar ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Gittiğimiz yerlerde de Valimizin çağrısını iş insanlarına, seyahat acentelerine mutlaka duyuracağız. Bu konuda iş birliği yapmaya, elimizden geleni yapmaya hazırız."

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise mart ayı ihracat rakamlarının Kilis'te açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz Türkiye'nin önemli parçalarından birisiniz. İnşallah bundan sonra da bol kazançlı açıklamalar olur." dedi.

Büyükekşi, Kilis'e terör örgütünce gerçekleştirilen roketli saldırılarda zarar gören yapıların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Vali Tekinarslan, Büyükekşi'ye kentte üretilen zeytinyağını hediye etti.

Diğer ziyaretler

Büyükekşi ve beraberindekiler, daha sonra, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Ersin Arslan'dan bilgi aldı.

Askerlerle de bir süre sohbet eden heyettekiler, getirdikleri hediyeleri sınır birliklerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti.

Bu arada, Jandarma Er Can Başer Baydıer, Çorumlu engelli Bekir Madan'ın "Asker olmak istiyorum" adlı şiirini okudu.

Büyükekşi ve heyettekiler, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda zarar gören restoranda Suriyeli yetim çocuklarla sohbet etti.

Ardından esnafı da ziyaret eden heyet, alışveriş yaparak, sorunları dinledi.