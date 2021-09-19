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TİM'den Kibar Holding'e ihracat ödülü

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
TİM'den Kibar Holding'e ihracat ödülü

Kibar Holding'in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye genel sıralamasında en çok ihracata imza atan 5'inci şirket olurken, demir ve demir dışı metaller kategorisinde ise sektör birincisi oldu.

Kibar Holding'in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye genel sıralamasında en çok ihracata imza atan 5'inci şirket olurken, demir ve demir dışı metaller kategorisinde ise sektör birincisi oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 28'inci Olağan Genel Kurulu ile 2020 İhracatın Şampiyonları ödül töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından her yıl açıklanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde Kibar Dış Ticaret, 2020 yılında ortaya koyduğu ihracat performansıyla Türkiye genelinde 5'inci, sektörel bazda da geleneği bozmayarak yine birinci sırada yer aldı.

Kibar Dış Ticaret adına Türkiye geneli 5'incilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, sektör birinciliği ödülünü ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, ihracatçı bir grup olarak ülke ekonomisine sundukları katkının kapsamını her geçen yıl geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracat, ülke ekonomimiz açısından itici güç. Kibar Grubu olarak üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Bazı sektörlerde bu oran yüzde 90'a ulaşabiliyor. Dünyanın her yerine ihracat yapabilecek nitelikte üretim anlayışımızla Batı Avrupa'da kendi sektörlerimizde pazara yön veriyoruz. Amerika'da ciddi büyüme kaydettik. Önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalara da odaklanarak bu pazarlardaki varlığımızı güçlendirecek adımlar atacağız. Diğer taraftan ülkemizin küresel tedarik zincirinde önemli bir aktör olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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