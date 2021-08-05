TİM'den kadın ihracatçılar için anket çalışması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyi, ekonomiye ve ihracata kadınların daha fazla katılması, hedeflenen önemli projeleri hayata geçirmek, Türkiye'deki kadın ihracatçı sayısına ulaşabilmek ve kadın ihracatçıları TİM ailesine kazandırmak amacıyla...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyi, ekonomiye ve ihracata kadınların daha fazla katılması, hedeflenen önemli projeleri hayata geçirmek, Türkiye'deki kadın ihracatçı sayısına ulaşabilmek ve kadın ihracatçıları TİM ailesine kazandırmak amacıyla anket çalışması başlattı.

TİM açıklamasına göre, 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kurulan TİM Kadın Konseyi, ihracat dünyasında kadın istihdamı ve girişimciliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Konsey, bu kapsamda hedeflenen önemli projeleri hayata geçirmek, Türkiye'deki kadın ihracatçı sayısına ulaşabilmek ve kadın ihracatçıları TİM ailesine kazandırmak amacıyla bir anket hazırladı.

TİM çatısı altında bulunan 100 bini aşkın ihracatçı şirkete gönderilen ankette, şirkette görev alan yönetici, yönetim kurulu üyesi, başkan ve benzeri pozisyonlarda yer alan kadınlar soruldu. https://tim.org.tr/women-survey web sayfasında "Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye" sloganı ile hazırlanan anket sonucunda gelen bilgilere göre, ülkemizde ilk kez iş dünyasında görev alan kadınlarla ilgili bir veri tabanı oluşturulacak. Bu çalışma ile daha fazla kadın ihracatçıya ulaşılacak, projeler geliştirilecek, ihtiyaçlar belirlenip çözüm önerileri sunulacak.

"Kadın girişimcileri ve iş insanlarını, ihracatın her kademesinde artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ankete katılma çağrısında bulunarak "Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye" vizyonuyla, kadın ihracatçılara yönelik çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

Gülle, "Kadın girişimcileri ve iş insanlarını, ihracatın her kademesinde artırıyoruz. Kadınlarımızın ekonomiye ve ihracata daha fazla dahil olması, ülkemizin güçlü yarınları inşa edeceğimiz süreçte belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.

İhracat ailesi olarak kadınların yılmaz gayretine ve azmine, inandıklarını ve güvendiklerini kaydeden Gülle, "İhracatla Yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde, eşit haklara sahip olarak daha güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor. Bu çerçevede atacağımız adımlar, sadece ülkemizde değil küresel anlamda da örnek teşkil edecek işlere imza atmamız anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın ihracatçılarımızın elde ettiği başarıların tanıtımını yapacağız"

Gülle, TİM Kadın Konseyi'nin, az zamanda büyük işler başardığını belirterek, kadın ihracatçılarımız arasında, tecrübe paylaşımını mümkün kılan bir köprü görevi gören TİM Women Export Talks serisi, kadın ihracatçılarımıza özel Güney Amerika ve Afrika Sanal Ticaret Heyeti, İhracatta Sıfır Atık Projesi, Sürdürülebilirlik Eylem Planı, Kadın Girişimcilik Programı ve daha nice projenin, konseyin vizyonunu oldukça başarılı bir şekilde ortaya koyduğunu aktardı.

Yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları birçok projenin olduğuna işaret eden Gülle, "Ülkemiz ekonomisinin gelişimi için, üretime, istihdama ve ihracata önemli katkıları olan kadın ihracatçılarımızı, yıllık ihracat performanslarına göre değerlendirerek "İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni"nde, ödüllendireceğiz. Yine vizyoner projelerimiz arasında olan 'İhracatın Güçlü Kadınları Filmi' projemizle, kadın ihracatçılarımızın elde ettiği başarıların tanıtımını yapacağız." açıklamasını yaptı.

İsmail Gülle, kadın girişimci sayısının ve girişimcilere sağlanan tüm desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TİM olarak bu doğrultuda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 2015 yılından bu yana 150'yi aşkın kadın girişimcimizi, TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde destekledik. UR-GE projeleri kapsamında, kadın ihracatçılarımızın iş birliklerini geliştirmek üzere sektörel kümelenme faaliyetleri başlattık.

Bu projelerle, kadın ihracatçılarımızın, tedarik kapasitelerini bir araya getirerek sipariş alma potansiyellerini çoğaltmayı hedefliyoruz. TİM Kadın Konseyi'nin faaliyetlerini, takdirle destekliyoruz. Konseyimiz inşallah asıl hedefimiz olan ihracatta kadınlarımızın gücünü ve payını artırmayı en kısa sürede başaracak. İhracatla yükselen Türkiye'yi kadınlarımızla inşa edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk