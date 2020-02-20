TİM'den ihracatçılara yeni mobil uygulama
İhracatçıların TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli hakkında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirtti.
20.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:12
İhracatçıların TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli hakkında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com