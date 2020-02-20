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TİM'den ihracatçılara yeni mobil uygulama

İhracatçıların TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli hakkında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirtti.

20.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:12
TİM'den ihracatçılara yeni mobil uygulama

İhracatçıların TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli hakkında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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