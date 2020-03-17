TİM'den hububat ve bakliyat stoku açıklaması Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahip olunduğunu, bu ürünlerden elde edilen mamullerin sadece Türkiye'ye değil, birçok...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahip olunduğunu, bu ürünlerden elde edilen mamullerin sadece Türkiye'ye değil, birçok ülkeye yeteceğini bildirdi.

Aynı zamanda Güneydoğu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Altunkaya, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya gündeminin birinci sırasında yer aldığını anımsattı.

Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Altunkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahibiz, bu ürünlerden elde edilen mamuller sadece ülkemize değil, birçok ülkeye yeter. Zaten Habur Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmalar sonucu karşılıklı tır geçişleri normale dönmeye başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda tırlara yönelik olarak sağlıkla ilgili kontrollü geçiş uygulaması başlatıldı. Şu anda Habur Sınır Kapısı'ndan geçişler önceki döneme oranla düşük olsa da Irak'a gerçekleştirdiğimiz ihracatımız bütün hijyen tedbirleri alınarak kontrollü bir şekilde devam ediyor."

Panik yapmaya gerek olmadığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uyarak bu sorunun el birliğiyle aşılacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın kaygılanmasına gerek yok. Ülkemizde herhangi bir şekilde gıda sorunu yaşanmayacaktır. Gıda sektörü üretmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü gıda maddesini her zaman olduğu gibi piyasaya sunmaya devam ediyor. İhracatçılarımız da bu süreçte ihracat gerçekleştirdikleri ülkelere yönelik oluşturulan kurallar doğrultusunda ve öngörülen kurallara uyarak ihracatını gerçekleştirmeye devam etmektedir. Yeter ki kurallara uyalım ve söz konusu virüsün yayılmasını önlemek için alınan kararlara itibar edelim."

Kaynak: AA