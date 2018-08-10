TİM'den Dolar Hamlesi: Tüm Fonlarımızı Eximbank'a Kullandırmaya Hazırız!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank'a kullandırmaya hazırız." dedi.

"TİM VE BİRLİKLERİN ELİNDEKİ TÜM FONLARI EXİMBANK'A KULLANDIRMAYA HAZIRIZ"

Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde İhracatçımızın yanında olmak adına TİM ve Birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank'a kullandırmaya hazırız." dedi.