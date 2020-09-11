TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'da gerçekleşen toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.

TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek
11.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:20

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'da gerçekleşen toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.

Ticaret Bakanlığının "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'daki toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Muharrem İnce Meral Akşener Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Fransa Balıkesir Türk Lirası
Şu an buradasınız: TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 09:21:31. #1.15#
title