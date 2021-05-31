TİM Başkanı İsmail Gülle: "Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti"
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TİM Başkanı İsmail Gülle: "Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti"

TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti'
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonominin pandemiye rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, net ihracatın büyümeye katkısının da yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonominin pandemiye rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, net ihracatın büyümeye katkısının da yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, pandemide üretimin aksamadığını ve ihracatın duraksamadığını aktardı.

Art arda kırdıkları rekorlarla ihracatta gösterdikleri güçlü performansın Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamasından dolayı ayrıca gururlu olduklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki ihracat ülkemizin güvencesidir. Bugün ülkemiz yılın ilk çeyreğini yüzde 7 büyümeyle kapatıyorsa bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. Özellikle yılın son 6 ayında, yükselen bir eğilim neticesinde 95 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimizi aşmayı başardık. 2021 yılında tarihi bir ihracat performansı yakalamış durumdayız. Yılın ilk 4 ayında toplam ihracatımız 68 milyar doları, son 6 ayda ise 102 milyar doları aştı. Böylece ardı ardına son 5 ayda ihracat rekoru kırmayı başardık.

İnşallah, 2021'i ihracatın yılı yaparak 200 milyar dolar rakamına erişmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin güvenilir tedarikçi kimliğini her zaman öne çıkararak üretim ve ihracat seferberliği başlattık. Bu rakamlar, tüm bu başarılar, o dönemdeki yoğun gayretlerimizin ürünüdür. Şimdi ise yeni dönemi ve küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak önümüzdeki fırsatlara odaklanma zamanı geldi. İnşallah bu dönemdeki fırsatları değerlendirerek ihracatla yükselen Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye, ihracatla büyüyor ve ülkemiz yeni dönemde de büyümede öncü olmaya devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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TİM Başkanı İsmail Gülle: "Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti" - Haberler Ekonomi
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