TİM Başkanı İsmail Gülle Kilis'te İhracatçılarla Sohbet Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yoğun bir şekilde ihracatın devam ettiğini, bazı sektörlerin sene sonuna kadar üretim kapasitelerini satmış durumda olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yoğun bir şekilde ihracatın devam ettiğini, bazı sektörlerin sene sonuna kadar üretim kapasitelerini satmış durumda olduğunu söyledi.

Gülle, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "İhracatçılarla Sohbet Toplantısı"nda, ihracat tabanını genişletmeyi ve yapılan ihracatın birim kilogram değerini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dünyada fırsatların sınırlı olmadığını anlatan Gülle, "Akşam un üretici dernekleriyle beraber olduk. Un sektörümüzün ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. Bölgeyle olan ticaretinden dolayı çok yoğun tesisler kurulmuş ama doğal olarak karşı tarafta kendi fabrikasını kurunca pazarda tıkanma var ama dünyada fırsatlar sınırlı değildir. Bir yerde durup da işlerin açılmasını beklemek yerine işi çeşitlendirmek lazım. İhracatımızı yönlendirmek lazım." diye konuştu.

"Yeni normal dönem Türkiye'ye çok ciddi avantajlar getiriyor"

Gülle, salgın döneminin herkese çok şey öğrettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yeni normal dönem dünya değişimiyle birlikte bizlere, Türkiye'ye çok ciddi avantajlar getiriyor. Çevreye, insana, ekolojik sisteme çok fazla riayet etmeden sadece ucuz diye dünyanın tedarik merkezi olan Çin'in hastalıklardan dolayı kapanıp bir gün tedariklerini yerine getiremeyeceğini bütün dünya gördü. O nedenle tedarik merkezlerini çeşitlendiriyor. Ülkemiz de bu tedarik merkezlerinden bir tanesi. Dünyada ham madde fiyatları artıyor çünkü çok ciddi bir talep var. Bunun adına ekonomistler 'vahşi talep' diyorlar. Şu an beklentilerin üzerinde bir şey var. Otomobil, elektronik satışlarında, ham maddelerde, ürünlerde çok yoğun talepten dolayı temin etmekte zorlandığı gibi fiyatlar da ciddi şekilde artmış durumda. Lojistik fiyatları katlanmış vaziyette ama bunu bir şikayet olarak değil fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bir şeye talep varsa bunun fiyatı artar."

Gülle, yıl sonuna kadar mevcut durumun devam edeceğini ve gelecek seneye de aynı yoğunlukla girileceğini öngördüklerini aktararak, "Şu anda kapasitelerimizi yoğun bir şekilde kullanarak ihracat yapıyoruz. Bazı sektörlerimiz sene sonuna kadar üretim kapasitelerini satmış durumda. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.

"Amerika'ya ihracatımızda artış var"

Türkiye'nin ABD'ye ihracatına da değinen Gülle, şunları kaydetti:

"ABD, Türkiye'ye ne kadar siyaseten negatif bir tablo çizmiş olsa da ticareten şu an çok olumlu bir seyir izliyor. Şu ana kadar olan süreçte yüzde 40'a yakın Amerika'ya ihracatımızda artış var. 4. sıradan 2. sıraya ve eğer bu artış devam ederse birinci pazarımız olmaya gidiyor. Dünyada ihtiyaç varsa oradaki negatif pozisyon da önemli değil. Dünyadaki ticaret her şeyi belirliyor."

Haziran ayında açıklanan rakamlara göre 70 ilin ihracatını artırdığını vurgulayan Gülle, 14 ilin ise tarihlerindeki en yüksek aylık ihracatını yaptığının altını çizdi.

"Kilis'in 182 ihracatçısı var"

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de ellerinden gelen her türlü çalışmayı yapacaklarını belirterek, "Kilis irtibat büromuzun amacı bu konuyu geliştirmek. Kilis'in 182 ihracatçısı var. Geçen yılki ihracatı 44 milyon dolar ama bu seneki ilk 6 aylık rakam yaklaşık 52 milyon dolara gelmiş durumda. Bundan sonraki süreçte daha da artacak. Özellikle bu bölgedeki yapılanmalarla, organizelerle birlikte çok daha iyi yerlere gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İsmail Gülle, ihracatçıların taleplerini dinledi, yöneltilen soruları cevapladı.

Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve sanayiciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz