TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatın lideri otomotiv oldu

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Temmuz ayının ihracat lideri, 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu." dedi.