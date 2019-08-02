TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatın lideri otomotiv oldu

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Temmuz ayının ihracat lideri, 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu.

2.08.2019 13:11
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatın lideri otomotiv oldu

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Temmuz ayının ihracat lideri, 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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