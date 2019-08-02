TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatın lideri otomotiv oldu
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Temmuz ayının ihracat lideri, 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu.
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Temmuz ayının ihracat lideri, 2,9 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü oldu. 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu." dedi.
Kaynak: Dunya.com
AK Partili vekil, 4 Ağustos'ta açılacak olan İstanbul-İzmir otobanını 1963 model klasik otomobil ile test etti
Philips'in 1996-2006 arasında sattığı televizyon ve monitörlerin parasını müşterilerine geri ödemesi isteniyor
Son Dakika Ekonomi Haberleri