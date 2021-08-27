TİM Başkanı İsmail Gülle, Egeli ihracatçılarla bir araya geldi
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TİM Başkanı İsmail Gülle, Egeli ihracatçılarla bir araya geldi

TİM Başkanı İsmail Gülle, Egeli ihracatçılarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son 12 ayda ülke geneli ihracatta 200 milyar dolar sınırının aşılmasında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin önemli katkısının bulunduğunu bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son 12 ayda ülke geneli ihracatta 200 milyar dolar sınırının aşılmasında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin önemli katkısının bulunduğunu bildirdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre TİM Başkanı Gülle, Ege Bölgesi İhracat Değerlendirme Toplantısı'nda Egeli ihracatçılarla bir araya geldi.

EİB çatısı altındaki birlik başkanlarının yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in de katıldığı toplantıda değerlendirme yapan Gülle, son 12 aylık dönemde ihracatta 200 milyar dolar sınırının aşıldığını bildirdi.

Bu başarıda Ege İhracatçı Birliği üyelerinin önemli bir katkısı olduğuna değinen Gülle, "Ege İhracatçı Birliğimizin ihracatı yıl başından bu yana, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 8,5 milyar doları bulurken son 12 aylık periyottaki ihracatı 15 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşma yolunda, tüm sektörlerimizin tüm firmalarımızın tüm ürünlerimizin ayrı ayrı önemi var." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir Enerji İhracatçı Birliği talebi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise salgının etkilerinin devam ettiği bir süreçte yıllık ihracatta 15 milyar doları aşarak tarihi bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Yıl sonu için hedeflerini 16 milyar dolar olarak yukarı yönlü güncellediklerini aktaran Eskinazi, 2022'de 18 milyar dolar ihracata ulaşmak istediklerini ifade etti.

Önemi her geçen gün artan yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye'nin dünyada önde gelen ülkeler arasına girdiğine işaret eden Eskinazi, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi yenilenebilir enerjide önemli bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji ekipmanlarına özel bir ihracatçı birliğinin EİB çatısı altında kurulması çok doğru bir karar olacak. Bu sektörlerdeki ihracatçı firmalarımız da EİB bünyesinde temsil edilme taleplerini her geçen gün artan bir şekilde dile getiriyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların ve teşviklerin artırılması ve Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki payının artmasını istiyoruz. Tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yenilenebilir enerjiler önceliğimiz olmalıdır. Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde üretimi ve tüketimi hepimizin geleceğidir."

Toplantıda tarım ve gıda ile kimya ürünleri ihracatına yönelik talepler dile getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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TİM Başkanı İsmail Gülle, Egeli ihracatçılarla bir araya geldi - Haberler Ekonomi
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