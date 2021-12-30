TİM Başkanı İsmail Gülle, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gülle, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Tayfun Çoşkun'un "Baskın" adlı fotoğrafını seçen Gülle, yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

İsmail Gülle, fotoğraflar için AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Her kategoride çok başarılı karelerin olduğunu belirten Gülle, "Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Yılın önemli olayları bir bakıma. Acılar, sevinçler, bir daha yaşanmasın dediğimiz olaylar. Her anı yakalayan Anadolu Ajansı'nın değerli foto muhabirlerini kutluyorum." dedi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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