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İhracat, Türkiye, Ekonomi

TİM Başkanı İsmail Gülle: "2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Türk ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğuna ve Türk ihracatçısının da bu süreçten...

02.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:52
TİM Başkanı İsmail Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Türk ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğuna ve Türk ihracatçısının da bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız tamdır. 2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Gülle, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisiyle şubat ayından itibaren birçok ülkenin gerek ithalatında gerekse ihracatında düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Gülle, mart ayı ihracat rakamlarının koronavirüs salgınının küresel ticaret üzerinde beklenen etkilerini gözlemledikleri bir tabloya işaret ettiğini aktararak, "Bu yılın üçüncü ayında, koronavirüs salgınının merkezinin en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ne kayması, dünya genelinde gözlenen talep şoku ve tedarik zincirindeki kırılmaların etkisini, güçlü bir şekilde küresel ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve ihracatımız da bu tablodan doğal olarak etkilendi." ifadelerini kullandı.

Türkiye ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdiğini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımızı genişletmeyi başardık. Firmalarımıza küresel ticarette bugün yaşanan olağanüstü gelişme ve koşullara rağmen ihracattan vazgeçmemeleri hasebiyle teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Koronavirüs salgını dünya ekonomisi ve küresel ticarete yönelik öngörüleri tümüyle değiştirdi.

Küresel ekonomik koşullardaki beklentilerde bu denli zorlu bir tabloya rağmen önceki deneyimlerimizden hareketle Türk ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğuna ve Türk ihracatçısının da bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız tamdır. 2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki; salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı ciddi manada telafi edecek, ihracatta Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir."

"İhracatçımızın ve iş dünyamızın bağışıklık sistemini güçlü kılacak adımlar atıldı"

İsmail Gülle, 1929 Büyük Buhran'dan bu yana gerçekleşen en ciddi küresel krizle karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, şu ana kadar virüsten en çok etkilenen ülkelerin dönemsel değişiklikler gösterdiğine işaret etti.

Başta Çin'de vuku bulan virüsün zamanla merkezini değiştirerek farklı coğrafyalara oldukça hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Gülle, pek çok komşu ülkede vaka sayısı azımsanmayacak seviyelerdeyken Türkiye'nin aldığı ciddi ve etkili tedbirlerle bu süreçte örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Gülle, Türkiye'nin ilk andan itibaren tehdidi ciddiyetle ele alarak sosyal ve ekonomik her alanda gerekli tüm tedbirleri aldığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere hükümetimiz, ihracatçılar olarak bizlerin de bu süreci hasarsız atlatabilmesi adına talep ve önerilerimizi dikkate alarak ihracatçımızın ve iş dünyamızın bağışıklık sistemini güçlü kılacak tez adımlar atmıştır. Bakanlığımızın hızlı ve proaktif önlemleri sayesinde, yaşanan bu sürecin ihracatımıza etkisinin sınırlı tutulması adına başlatılan 'Temassız İhracat' uygulamasıyla en olağanüstü durumlarda dahi ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması sağlanmıştır.

Bu bağlamda, küresel virüs salgınıyla mücadele adına yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar dolayısıyla, Sağlık Bakanlığımıza ve Türkiye'nin ihracatının sürdürülebilirliği adına tüm gümrük ve lojistik süreçlerinin aksamaması hususunda gecesini gündüzüne katarak çalışan Ticaret Bakanlığımıza, bu önemli süreci dünyaya örnek teşkil edecek bir özveriyle yürütmelerinden dolayı TİM adına şükranlarımı ifade ediyorum."

"Martta 1.335 firma ihracat ailesine katıldı"

İsmail Gülle, koronavirüs salgınını Türkiye'nin en güçlü şekilde atlatması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 61 İhracatçı Birliği ile 15 Milyon TL'lik bir destekle katıldıklarını anımsattı.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşların bu virüs salgınıyla mücadelesine her türlü katkıyı sağlamak adına ihracatın vazgeçilmez gücü fabrikaları seferber ettiklerini vurgulayan Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı sektörlerimizde yerli ve milli üretimimizin, ithal ürünlerin ucuz fiyatı sebebiyle ani küresel talep artışlarında zorlanması neticesiyle gördük ki maliyet olarak dezavantajlı olsak da bazı kilit ürünleri kendi imkanlarımızla üretmemiz gerekiyor. İnanıyoruz ki bu dezavantaj, gerçekleştireceğimiz inovatif çalışmalarla beraber ortadan kalkacak ve yerli üretim 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'nin gerçekleşmesinde kilit rolü oynayacak. TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğinin bu kapsamda, günde 1 milyondan 2 milyona, ilk etapta ayda 40 milyona ulaşması hedeflenen maske ve ayda 2 milyondan başlayarak milyonlarca litre dezenfektan üretimi ile ilgili seferberliğinin özü de bu. 95 bini aşkın ihracatçının yek vücut olduğu TİM ailesi olarak ülkemizin bu zorlu süreci hasar almadan atlatması adına elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz."

TİM Başkanı Gülle, Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş ihracata yönelik farkındalık ve TİM olarak Türkiye'nin her noktasında yürüttükleri KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerinin en net sonucu olarak, mart ayında ihracat ailesine 1.335 firmanın katıldığını bildirdi.

İhracata yeni başlayan bu firmaların martta 61,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, firma özelinde bakıldığında, mart ayı içerisinde toplam 35 bin 910 firmanın ihracat gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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