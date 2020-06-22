HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TİM Başkanı Gülle: "Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem...

Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıdığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, " Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz.

TİM Başkanı Gülle:
22.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:44

Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıdığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, " Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla ilkini Özbekistan'la gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimize Kenya ve Hindistan'la devam ettik. Önümüzdeki dönemde, gerek ilkleri yaşadığımız bu fuar gibi sanal fuarların gerekse sanal ticaret heyetlerinin sayısı katlanarak artacak." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk üç boyutlu sanal fuar olma özelliğini taşıyan Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nda konuşma yaptı. Dünya genelinde normalleşme adımları atılmaya devam etse de birçok sektör pandeminin etkilerini derinden hissetmeye devam ettiğini belirten Gülle, "Küresel ticarette yaşanan daralmadan sonra yaralarımızı, güvenilir tedarik kabiliyetiyle

hızla sarmaya başladık. Türk ihracatçısı, şoklara dayanıklı yapısıyla uluslararası pazarlarda bugün de gücünü kanıtlıyor. Salgın süreci her ne kadar ilk etapta fuarlar ve ticaret heyetlerini sekteye uğratsa da gerek Bakanlığımız gerekse Meclisimiz, birliklerimiz ve ihracatçı firmalar değişen şartlara sağladıkları uyum kabiliyetiyle ticaret heyetlerinin ve fuarların sanal ortamda gerçekleştirilmesi için önemli çalışmalar yaptı. Bilhassa, 2573 sayılı 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı sanal fuarcılık sektörü için bir dönüm noktası olarak görüyoruz." dedi.

"Bu fuarın yerli ve milli yazılım kullanılarak gerçekleştirilmesi bizleri gururlandırıyor"

Bu kararda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerini sunan TİM Başkanı Gülle, "Bugün ilk kez üç boyutlu olarak

Tarım ve hayvancılık makineleri alanında gerçekleştirilen sanal fuar, birçok ilke imza atıyor. Ayrıca, üç boyutlu deneyiminin yanı sıra, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme imkanları sunulması

ve dört dilde çeviri hizmeti; fuarın maksimum verimle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Yine, Ticaret Bakanlığımız desteği ile Orta Anadolu İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen bu fuarın yerli ve milli yazılım kullanılarak gerçekleştirilmesi bizleri gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

"Yazılım sektörünün gücüne yürekten inanıyoruz"

Yazılım sektöründe Türkiye'nin birçok büyük başarıya imza attığını ve ilk Unicorn'unu bu sektörden çıkardığının altını çizen Gülle, "Önümüzdeki dönemde de bu başarılar artmaya devam edecektir, yazılım sektörünün gücüne yürekten inanıyoruz. Bunların yanında, fuar stratejik öneme sahip ürünleri kapsaması bakımından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Son 20 yılda traktör ihracatı 29 katına çıktı"

Tarım makinelerinin; 1 milyar doları aşan ihracatıyla, dış ticaret fazlası verdiğimiz ürünler arasında yer aldığını kaydeden Gülle, "Yine, tarım ve hayvancılıkta kullanılan birçok makinenin ihracatında son yıllarda dikkate değer bir artış yaşanmış durumda. Misal, Son 20 yılda; traktör ihracatı 29 katına, süt sağma makinesi ihracatı 21 katına, çim biçme makinesi ihracatı ise neredeyse 9 katına çıktı. Aynı zamanda tarım makineleri, güvenli gıdaya erişimde ve tarımın ilerlemesinde stratejik bir rol oynamaktadır. Tarımda makineleşme sayesinde, bugün daha az insan gücüyle daha verimli üretim mümkün olabiliyor. Önümüzdeki dönemde, tarım makineleri üreticilerimizin inovatif vizyonu ve efektif çalışmalarıyla üretim ve ihracat rakamlarını tıpkı son 20 yılda olduğu gibi katlayacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

"Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıyor"

Meclis olarak, ihracatçıların 'yeni normale' adaptasyonları noktasında yapılacak olan her tür 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetini desteklediklerinin altını çizen TİM Başkanı, "Bu anlamda yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıyor. Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla ilkini Özbekistan'la gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimize Kenya ve Hindistan'la devam ettik. Önümüzdeki dönemde, gerek ilkleri yaşadığımız bu fuar gibi sanal fuarların gerekse sanal ticaret heyetlerinin sayısı katlanarak artacak." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Ekonomi
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı Ekonomi
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Ekonomi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Ekonomi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Ekonomi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Demet Akalın Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Yılmaz Vural Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: TİM Başkanı Gülle: "Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:12:58. #1.15#
title