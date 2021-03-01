TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin büyümesinde ihracatın katkısı büyük"
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TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin büyümesinde ihracatın katkısı büyük"

01.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:39
TİM Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan sektörlerin, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazelediğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan sektörlerin, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazelediğini belirtti.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada TÜİK tarafından açıklanan 2020 büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına rağmen büyüyen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin bu başarısında ihracat ailesinin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Gülle, "Türkiye'nin büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edeceğine inanıyorum. Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. İhracatın ülkemizin güvencesi olduğunun bilinciyle, son aylarda ihracatta kazandığımız ivmeyi koruyarak, hedeflerimize, kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan sektörlerimiz, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazeledi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye markası güç kazanıyor"

İsmail Gülle, dünya ekonomisinde yüzde 4 daralmanın beklendiği 2020'de bazı sektörlerin tarihi rekorlara imza attığını, bazılarının ise her koşulda üretebilme yeteneğini gösterdiğini belirterek, küresel tedarik zincirlerinde salgınla hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını şimdiden görmeye başladıklarının altını çizdi.

Her sektörde ihraç mallarına talebin arttığını, Türkiye markasının güç kazandığını vurgulayan Gülle, salgın öncesine göre tedarik zincirlerinde daha kritik bir konumda yer aldıklarını aktardı.

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle ihracata odaklanmış bir Türkiye'nin bulunduğunu ifade eden Güllü, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Salgın sürecinin başından beri, hem yurt içi tedariki aksatmamak hem de ihracatı sürdürebilmek adına fabrikalarımızı kapatmadan, hep birlikte seferber olduk ve üretime aralıksız devam ettik. Bugün, o dönem gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Son çeyrekte ihracatımızı 50 milyar doların üzerine çıkardık. Bu rakam, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın zamanının geldiğini gösteriyor. İhracat ailesinin sahadaki neferleri olarak, bu hedefe ulaşmak adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdürüyoruz. TİM olarak, Türkiye'nin hedeflerine hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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