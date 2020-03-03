TİM Başkanı Gülle: "Şubat ayı ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı"

03.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:04

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayında ihracatın yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar olarak rekor tazelediğini, son 12 aylık ihracatın ise 182,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak rekorlar çıtasını bir üst basamağa taşıyoruz." ifadesini kullandı.

TİM, Türkiye'nin şubat ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, İdlib'de gerçekleşen menfur saldırıda şehit olan askerlerin derin üzüntüsünü hissettiklerini aktararak, "Türkiye; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugün ve gelecekte, bölgesel ve küresel istikrar adına mutlak güç olduğunu dosta, düşmana tartışmasız bir şekilde kabul ettirdiği, coğrafyası için tarih yazdığı bir dönemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesinin tartışılmaz gücü olan Türkiye'nin, var olduğu günden bu yana ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturanlarla etkin ve kararlı bir mücadeleyi, tüm milli imkan ve kabiliyetiyle başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Ucuz ve alçak hamlelerle Türkiye'yi mücadelesinden yıldıracağını sananlar, geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf edileceklerdir. Terör örgütünün son hain saldırısında, ülkemizin dış ticaretinin etkin ve hızlı gerçekleşmesi adına yurdun dört bir yanındaki gümrük kapılarında geceli gündüzlü çalışan, Ağrı Gürbulak'taki personelimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm gümrük ve bakanlık teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Gülle, sadece Türkiye'deki terörü değil, dünyadaki tüm terörü hep bir ağızdan şiddetle lanetlediklerini, milli egemenliğin, güvenlikten ticarete her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincinde olduklarını, ihracatçılar olarak, devletin ve milletin kendilerinden beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip icra edeceklerini aktardı.

"İlk 10 ülkeden 9'unun ihracatının gerilemesinin aksine Türkiye artırmıştır"

İsmail Gülle, şubat ayında ihracatın GTS'ye göre yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolarla rekor tazelediğini, son 12 aylık ihracatın ise 182,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Gülle, devamla şunları kaydetti:

"Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak rekorlar çıtasını bir üst basamağa taşıyoruz. 2019 genelinde net ihracatın büyümeye katkısı, 2,3 puan ile GSYH'nin yılı pozitif bir büyüme ile kapatmasına çok değerli bir katkı sağladı. Ülkemiz ekonomisinin 'dengelenme-disiplin' dönemini başarıyla tamamlamasında ve pozitif büyümeye bu kadar hızlı dönmesinde ihracatımızın etkili katkısından gururluyuz. 2019 yılını 180,9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan ihracatımız, 2020 yılına da hızlı girdi."

Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye'nin, küresel ve bölgesel gündem ve küresel ticaretteki sıkıntılı tabloya rağmen ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer aldığına işaret eden Gülle, "Küresel ticarete konu olan verilerde dikkati çekici hususlardan biri ise dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkeden 9'unun ihracatının gerilemesinin aksine, Türkiye'nin artırabilme başarısıdır. Küresel ticarette dengelerin değiştiği bu ortamda Türkiye, nasıl ki 2019 yılında ihracatında artış yaşayan ender ülkelerden biri olma başarısı gösterdiyse bu başarıyı 2020'de de tekrarlamaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz ihracatının en az hasarla bu süreci atlatması için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz"

TİM Başkanı Gülle, şubat ayında yayıldığı alanı genişleterek küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, virüsün şimdiden küresel ekonomide ve ticarette yavaşlamaya, tedarik zincirinde bozulmalara yol açmış durumda olduğunu vurguladı.

Uluslararası kuruluşların Çin'in 2020 yılında son yılların en düşük büyümesiyle karşılaşabileceğini ifade ettiğini anımsatan Gülle, "Türk ihraç ürünlerimizin pazarlara intikalinin aksamaması adına da bakanlıklarımızla proaktif çözümler üzerinde yoğun ve hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ülkemiz ihracatının en az hasarla bu süreci atlatması için de her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"İhracat ortalama mesafesini en az 2 bin kilometre artırmak için çalışıyoruz"

İsmail Gülle, ihracatta mesafe ortalamasının yükseltilmesi ve ölçek kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmaları hayata geçirdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak ihracatımızda ortalama 2 bin 997 kilometrelik bir mesafe üzerinde hareket ediyoruz. Bu mesafe Çin, İsrail, Hindistan, Japonya, ABD ve Vietnam gibi ülkeler için ortalama 6 bin 500 kilometre civarında. Dünya ithalatının ortalama mesafesi ise 5 bin 106 kilometre. Böyle geniş bir spektrumdan ithalat gerçekleştiren dünya ülkelerine ulaşabilmemiz adına, ihracat ortalama mesafemizi en az 2 bin kilometre daha arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle TİM olarak, bakanlığımızın koordinasyonunda Afrika kıtasından başlayarak 2020'de Türkiye lojistik merkezlerinin açılma sürecine hız vereceğiz ve Türkiye'nin ihracatının ortalama mesafesini Afrika, Latin Amerika ve Asya'ya kadar uzatacağız."

"Şubatta 1.555 firma ihracat ailesine katıldı"

TİM Başkanı Gülle, şubat ayında ihracat ailesine 1.555 firmanın ilk kez katıldığını bildirmekten memnuniyet duyduğunu, ihracata yeni başlayan bu firmaların, şubatta 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Firma özelinde bakıldığında, şubatta toplam 39 bin 248 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülle, "İşte bu tablo ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur. TİM de bu büyük ailenin sorumluluk ve bilinci ile çalışıyor. Dış ticaret fazlası veren Türkiye için İhracat Ana Planı'nda işaret edilen yolda kabiliyetlerimizi ve pazarlama becerilerimizi geliştirebilmek adına yeni nesil çalışmaları hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörü liderliğini sürdürdü

İsmail Gülle, geçen ay gerçekleştirilen ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, şubat ayının liderinin 2,52 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü olduğunu, otomotivi, 1,52 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve 1,51 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini, 7 sektörün ihracatında yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleştiğini kaydetti.

Yılın 2 ayında 21 sektörün ihracatı artırma başarısı gösterdiğini belirten Gülle, şu bilgileri paylaştı:

"Şubat ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 94,9 artışla 148 milyon dolar ihracat gerçekleştiren gemi ve yat, yüzde 49,7 artışla 372 milyon dolara ulaşan mücevher, yüzde 23,3 artışla 205 milyon dolara ulaşan yaş, meyve ve sebze sektörleri oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri birinci, 187 ülke ile çelik ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ikinci, 185 ülke ile elektrik-elektronik sektörü üçüncü oldu."

"En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13'ünde ihracat artışı yakalandı"

TİM Başkanı Gülle, geçen ay ihracatçıların Türkiye'nin bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını, bu ülkelerin 122'sine ihracatın artarken, 80 ülkede artışın yüzde 10'un, 38 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Gülle, en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelere ilişkin bilgi verirken, "İlk 3 ülke; 1,3 milyar dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile Irak ve 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1'e yükseldi. En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13'ünde ihracat artışı yakalandı. 5 ülkede ise ihracattaki artış yüzde 10'un üzerinde oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı şubatta yüzde 48,1 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"En dikkat çekici artış yüzde 84,3 ile Kastamonu'da yaşandı"

Şubat ayında 45 ilin ihracatını artırdığını bildiren Gülle, "En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Bursa ve 1,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkati çekici artışlar ise yüzde 84,3 artışla 21,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 75,3 artışla 63,2 milyon dolara ulaşan Yalova ve yüzde 55,7 artışla 33,9 milyon dolar ihracat yapan Çorum'da yaşandı. Çorum'da mücevher sektörü, ihracatını yüzde 100'den fazla artırırken, Yalova'da gemi ve yat sektörü ihracatta öne çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

"177 ülkeye 4,2 milyar TL ile ihracat yapıldı"

İsmail Gülle, ay boyunca 172 ülkeye ihracatta TL kullanıldığını, toplam rakamın 4,2 milyar TL olduğunu, 6 bin 251 firmanın, şubat ayında beyannamelerinde TL'yi tercih ettiğini aktardı.

Miktar bazında ihracatta ise şubatta yüzde 8,1 artışla 12,1 milyon tona ulaşıldığını belirten Gülle, "Şubat ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 271 milyon dolar oldu. Paritenin olumsuz etkisi 2019 şubat ayında ise negatif yönlü 496 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 yılında paritenin olumsuz etkisinin yüzde 55 ile önemli ölçüde azaldığı görüldü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA