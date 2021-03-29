TİM Başkanı Gülle: Son 6 aylık ihracatımız 100 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'İhracat 2021 Raporu'nu açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'İhracat 2021 Raporu'nu açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 6 aylık ihracatımız, 100 milyar doları aştı. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde, ihracatımızın büyük ivmeyle artacağını bekliyoruz. Göreve geldiğimizden beri, yıllık ihracat hedeflerimizi her seferinde fazlasıyla aştık" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı için yeni yol haritası ve yeni vizyon niteliğindeki çalışması 'İhracat 2021 Raporu'nu açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından içeriğinin paylaşıldığı dört ana başlıktaki raporda odak tema 'Küresel Tedarik Zincirindeki Değişim' olarak belirlendi. Rapor; Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi: 2020 Performansı ve 2021 Beklentileri, Küresel Ticarette Orta ve Uzun Vadeli Trendler: Türkiye İçin Fırsatlar ve Riskler, Odak: Küresel Tedarik Zincirlerindeki Dönüşüm Süreci ve TİM 2021 Ajandası'nı içeriyor.

Raporun basın lansmanına, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlik Başkanları da katıldı. Lansmanda, rapora katkıda bulunan Prof. Dr. Emre Alkin, Dr. Can Fuat Gürlesel ve Prof. Dr. Çağrı Erhan da yer aldı. Alkin ve Gürlesel raporla ilgili birer sunum yaptı.

İHRACATTA YILDIZI PARLAYACAK SEKTÖRLER

Raporda; gelecekte ihracatta en çok hangi sektörlerin yıldızının parlayacağı ve yıllık ihracat öngörüleri de yer aldı. 2035 yılında 69,9 milyar dolarlık ihracat yapması beklenen Otomotiv Endüstrisi'nin ilk sırada, 42,2 milyar dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri'nin ikinci sırada, 24 milyar dolar ile Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörünün üçüncü sırada olacağı öngörüsü de rapora yansıdı.

2035'te ihracat artışının en yüksek yaşanacağı sektörün, yüzde 425'le Savunma ve Havacılık Sanayii olacağı öngörüsü raporda belirtildi. Bu sektörü sırasıyla yüzde 297 artışla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, yüzde 179 artışla Makine ve Aksamları, yüzde 164 artışla Halı ve yüzde 156 artışla Mücevher sektörünün takip edeceği öngörüsü de raporda aktarıldı.

Rapora göre; Küresel talepte ilk on sektör, hem 2025 hem de 2035 yıllarında aynı olacak. 2025'te 9'uncu sırada yer alacak Tekstil ve Hammaddeleri sektörü, 2035 yılında 12'nci sıraya gerileyecek.

"DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE' HEDEFİ"

'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefi için projelerini hayata geçiren TİM, rapor lansmanında tek tuşla ihracatçıyı dünya ile buluşturarak ihracat hacmini artıracak bir lojistik portalının da faaliyete geçireceği müjdesi verdi. İsmail Gülle, "Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ilerliyoruz" dedi.

"SON 6 AYLIK İHRACATIMIZ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Son 6 aylık ihracatın 100 milyar doları aştığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Son 6 aylık ihracatımız, 100 milyar doları aştı. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde, ihracatımızın büyük ivmeyle artacağını bekliyoruz. Göreve geldiğimizden beri, yıllık ihracat hedeflerimizi her seferinde fazlasıyla aştık. Ülkemiz için daha fazla üretmeye, ihraç etmeye devam ediyoruz. TİM olarak, lojistikte küresel olarak yaşanan soruna, ulusal bir çözüm getirmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. Hedeflerimiz makul, hayallerimiz sınırsız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LOJİSTİK PORTALIMIZI FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Gülle, çok yakında Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçireceklerine dikkat çekerek, "Bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Portal ile, ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak" dedi.

"HER SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

İhracatın yarınlarına ışık tutacak çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle şöyle devam etti:

"İhracat 2021 Raporumuz da, bu vizyonun önemli bir parçası. Yarına hazırlanmak için geleceği bugünden görmeli; her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Gerek ihracat ailemiz gerekse dünyada ilklerle dolu, zorlu bir yılı geride bıraktık. 2020; ekonomiyi, ticareti ve iş yapma biçimlerini doğrudan etkilediği bir yıl olarak tarihe geçti. İkinci Dünya Savaşından bu yana ekonomideki en ciddi durgunluk yaşandı. Ancak ülkemiz G-20 ülkeleri arasında, böylesine zorlu bir yılı, ekonomik büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Tüm zorluklara rağmen üretimi, ihracatı hiçbir zaman durdurmadık. Birçok sektörde yıllık bazda ihracat rekorları kırarken, özellikle nisan ve mayıs aylarında, tüm dünyada ticaretin durmasının etkisiyle yaşadığımız daralmanın olumsuz etkilerini yılsonuna kadar bertaraf ettik. Hatta aralık ayında da tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Bu yıl artık geleneksel bir yapıya kavuşan raporumuzun üçüncüsünü, yeni vizyonumuzu, yeni yol haritamızı paylaşıyoruz."

"ÜLKEMİZ GÜVENİLİR TEDARİKÇİ OLARAK ÖNE ÇIKTI"

Geçtiğimiz yıl tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar neticesinde, ithalatçı ülkelerin tedarikte tek kaynağa bağımlılığın olumsuzluklarını tecrübe ettiğini kaydeden Gülle, "Raporumuzda bu yılki tema, pandemiyle beraber hız kazanan 'Küresel Tedarik Zincirindeki Dönüşüm Süreci' oldu. Dünya artık tek bir bölgeden, tek bir fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı olamayacağının farkında. Tedarik krizinin zirve yaptığı anlarda, ülkemiz alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı. Raporumuzda, bu değişimin doğru anlaşılması anlamında ihracatçımıza yol göstermek için yaptığımız çalışmalara yer verdik. Raporumuz dört ana başlıktan meydana geliyor; Küresel Ekonomi ve Türkiye'nin 2020 Performansı ve 2021 Beklentileri, Küresel Ticarette Orta ve Uzun Vadeli Trendler, Küresel Tedarik Zincirlerindeki Dönüşüm Süreci ve Meclisimizin 2021 Ajandası" diye konuştu.

"RAPOR, İHRACATÇIMIZA PUSULA OLACAK"

Gülle, şöyle devam etti:

"İhracat ailemize bir pusula olacak raporu yayımlamaktaki asıl amacımız; dünya ticaretinde değişimin ve dönüşümün bu denli hızlı olduğu bir dönemde, ihracatçımızın dünden ve bugünden kopmadan, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlamak… Her geçen gün daha yüksek ihracat hedeflerine yürüyor, rekorlarda çıtamızı yükseltiyoruz. Bu başarıları sürdürülebilir kılmak, gelişmeleri doğru okumak, oluşan fırsatları değerlendirmek zorundayız. Raporumuzda yer alan, sektörel ve hedef pazar bazlı, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımızla,ihracatçıların sektörlerinde potansiyeli yüksek pazarlara yönelmelerini hedefliyoruz. Raporumuzda,Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm sürecinde durumunu analiz ettik. Ülkemiz küresel tedarik yapılarındaki değişimden en çok yararlanabilecek ülkeler arasında."

"2021 YILINDA TÜRKİYE 30'UNCU EN BÜYÜK İHRACATÇI ÜLKE OLACAK"

Rapora göre, Türkiye 2021 yılında 30'uncu en büyük ihracatçı ülke olacak; 2030 yılında 29'uncu sıraya, 2035'te ise 28'inci sıraya yükselecek. İhracattaki performans artışıyla dış ticaret açığı da azalacak. Mevcut ihracat büyüme eğilimine göre; en çok ihracat 2025 yılında 38,8 milyar dolar, 2030 yılında 52,1 milyar dolar ve 2035 yılında da 69,9 milyar dolar ile Otomotiv Endüstrisi sektöründe gerçekleşecek.

- Karaköse

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe KARAKÖSE