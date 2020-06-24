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TİM Başkanı Gülle: "Nisan'da ihracat kredileri 196 milyar TL seviyesine ulaştı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bugün itibarıyla haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı.

TİM Başkanı Gülle:
24.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:02

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bugün itibarıyla haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız, 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İş Bankası arasında yapılan toplantıda ihracatçılara destek olmak amacıyla iş birliği gerçekleştirildi. İşbirliği kapsamında düzenlenen törene TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali katıldı. Koronavirüs sürecinde ihracatçıya verilen destekler hakkında bilgi veren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Pandemi nedeniyle hükümet tarafından açıklanan destek paketleri ihracatçılar için çok önemli ve ihtiyaçları karşıladı. İhracatçılara yönelik kredi hacminin artırılması ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla firmalar, salgın sürecini en az hasarla atlatacaktır. Bilhassa son 2 yılda bankacılık sektörünün ihracatçılara yönelik kredilerinde hem hacimsel hem de oransal artışlar görüyoruz, sektörün ihracata ilgi ve alakası bizleri memnun ediyor." dedi.

"Nisan ayında ihracat kredileri 196 milyar TL seviyesine ulaştı"

Bankaların ihracat kredileri hakkında açıklamalarda bulunan TİM Başkanı İsmail Güle, "2018 yılı nisan ayında bankaların ihracat kredileri 116 milyar TL seviyesindeyken, geride bıraktığımız nisan ayında bu kredilerin değeri yüzde 69'luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artışta, bankaların kullandırdığı toplam kredi hacmindeki artış etkili olduğu kadar, ihracat kredilerinin toplam kredi hacmine oranının yüzde 5,2'den yüzde 6,3'e çıkması da etkili oldu." ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine, her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız"

Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçıların, böylesi kriz dönemlerinde attıkları yerinde adımlarla yaşanan her şoktan güçlenerek çıkmayı başardığına dikkati çeken Gülle, "Bankacılık sektörünün de tıpkı ihracatçı firmalar gibi seri reflekslere ve her krizden güçlenerek çıkan bir yapıya sahip oluyor. Son iki yılda yaşanan kur saldırıları, ticaret savaşları ve koronavirüs pandemisi ile bu gerçek daha da gün yüzüne çıktı. İhracatta kırılan yeni rekorlar, bankacılık sektöründe ise artan kredi hacimleri ve sağlıklı bilançolar tüm bu zorlu koşullara rağmen her iki alanda Türkiye'nin gücünü kanıtlıyor. Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine, her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız. Koronavirüs sürecinde sanal fuarlara katılım ve bu fuarların sayısının önümüzdeki dönemde daha da artacak." şeklinde konuştu.

"Kadın girişimci ihracatçıların kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturuldu"

İş Bankası ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin detaylarına da değinen Gülle, "İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak. Bu iş birliği kapsamında özellikle, kredi faizlerinin düşük olması, kadın ihracatçılara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması, paket kapsamının 500 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bizler için oldukça önemli bir adım. Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında, ihracatçıların kullanacağı, 1 milyon TL'ye veya 150 bin dolara veya avroya kadar kredilerde, TL cinsinden kredilerde yüzde 8,4'ten, yabancı para cinsinden kredilerde ise yüzde 1,05'ten başlayan faizler ve 24 aya varan vade imkanları sunulacak. Paket kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimci ihracatçıların kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturuldu" diye konuştu.

İhracatçılara 'Maximiles TİM İhracatçı Kart'

Paket ile verilecek fuar kredilerinin kapsamına hem fiziki fuarları hem de sanal fuarları aldıklarını dile getiren Gülle, "Paket ile, sanal ve fiziki fuarlarda, 100 bin dolara veya avroya kadar 1 yıl vadeli ihracat taahhütlü spot döviz kredisinde faiz oranları dolar cinsinden krediler için yüzde 2,25, avro cinsinden krediler için yüzde 1 olacak. E-teminat mektubunda, yıllık yüzde 4 faiz uygulanacak ve yüzde 0,9 gibi oldukça düşük bir komisyon tahsil edilecek. Protokol kapsamında, emtia taşıma sigortasında yüzde 10 indirim, muhabir garantili ihracat faktöringinde avantajlı faiz oranları ve WORLDEF (Uluslararası E-İhracat Platformu) prime üyeliğinde yüzde 50 indirim gibi birçok diğer avantaj da yer alıyor. Maximiles TİM İhracatçı Kart ile de ihracatçılar işlemlerinde ekstra puan kazanacak, otel ve uçak rezervasyonları, havalimanları ve bazı işletmelerden yapılacak harcamalarda çeşitli avantajlardan yararlanacaklar. Dış ticaret kompleksimizde yapılan kütüphaneye yönelik kitap bağışı da Türkiye İş Bankasının önemli bir jesti olarak, paketin kapsamında yer alıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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