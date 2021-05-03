TİM Başkanı Gülle: "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu"

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması TİM Başkanı İsmail Gülle'nin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a hediye takdimi ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a hediye takdimi ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle: "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu."

Gülle: En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu