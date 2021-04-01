TİM Başkanı Gülle, mart ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah birlikte ulaşacağız. Hep söylüyoruz 'O yıl, bu yıl' diye.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah birlikte ulaşacağız. Hep söylüyoruz 'O yıl, bu yıl' diye. İnşallah birlikte yakaladığımız bu ivme ile akıllarımızdaki, gönlümüzdeki bu rakama ulaşmak adına büyük bir gayret ile çalışıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla mart ayı ve ilk çeyrek dış ticaret rakamlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Gülle, inanılmaz bir duygu yoğunluğu içerisinde olduklarını, bir yılda yapılan ihracatın bir ayda yapılan ihracat haline geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere eli ihracata dokunan herkese teşekkürlerini iletti.

Zorlu bir süreç yönetiminin başarıldığını, geçen yılı G-20 içerisinde 2 ülkenin pozitif kapattığını, bunlardan birinin Türkiye olduğunu anımsatan Gülle, bunu yönetmenin ne kadar büyük bir anlam taşıdığını bildiklerini söyledi.

Gülle, geçen aralık ayında tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İhracat rekorları sadece 30 gün sürüyor, 30 gün sonra bir başka rekor açıklıyoruz. 2021 yılına da iyi başladık. Rekorla kapattığımız ocak ve şubat aylarından sonra, ihracat ailesi mart ayında da oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Bu ay tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekoru gerçekleştirildi. Ardı ardına son dört ayda ihracat rekoru kırmış olduk. Aynı zamanda, mart ayı ihracat rakamımızla beraber, en yüksek birinci çeyrek ihracatını da gerçekleştirmiş olduk. Her zaman daha ileriye gitmek, daha iyisini hedeflemek, bu aile için köklü bir gelenek. Şunu ifade etmek isterim ki, ihracat günlük olayların ötesinde bir memleket meselesidir."

İhracatçıların istihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyon, ülke itibarı gibi milli menfaatlere hizmet eden bir sorumluluk bilinciyle çalıştığını ve tüm bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğini ifade eden Gülle, "Dünya tarihinin en sıra dışı olaylarından biri olan pandemi döneminde ihracatın artması ve hatta rekorlar kırması muazzam bir gayretin ürünüdür. Bu hususa kamuoyunun dikkatini özellikle rica ediyoruz." dedi.

"Son 6 aylık ihracatımız 100 milyar doları aştı"

Gülle, son 6 aylık ihracatın 100 milyar doları aştığını vurgulayarak, kendilerinin de ihracatçıların hızına yetişmek adına yoğun bir gündemle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bir yandan rekorlarla, giderek artan bir hacimle ihracat gerçekleştirdiklerine, diğer yandan küresel ve bölgesel gelişmelerin dış ticarette yeni riskler ortaya çıkardığına dikkati çeken Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle lojistik alanında yaşanan fiyat artışları ve konteyner sorunu, ihracatçımızın maliyetlerinde etkilemeler oluşturmanın yanında siparişlerin gecikmesi ve müşteri kayıplarını da beraberinde getiriyor. Son aylarda yaşanan bu sorunlarla yakından ilgilendik ve ihracatçımızın problemlerini Sayın Bakanımızla paylaştık. Sağ olsunlar her konuda olduğu gibi bu problemin çözümü noktasında da gerekli destekleri bizlerle paylaştılar.

TİM olarak inisiyatif alarak bir portal hazırlıyoruz. Türkiye Lojistik Portalı'mızı faaliyete geçirerek lojistikte yaşanan küresel soruna ulusal bir çözüm sunacağız. Portalımız lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde, Türkiye Lojistik Portalı'mızın detaylarını sizlerle paylaşacağız."

Gülle, "turkiyelojistikportali.com"a ihracatçıların desteklerini beklediklerini anlatarak, "İhracatçılarımızla, danışman hocalarımızla ve profesyonel kadromuzla, gerek toplantılarda gerek araştırmalarımızda bu konular üzerine hassasiyetle çalışıyoruz." dedi.

İhracatçıları ilgilendiren küresel ve bölgesel ölçekteki ekonomik, siyasi ve ticari konuları ele aldıkları, İhracat 2021 Raporu'nun tanıtımını bu hafta başında yaptıklarını anımsatan Gülle, raporda hem 2020 yılını değerlendirdiklerini hem de 2021 yılı ve sonrasında yaşanabilecek süreçle ilgili bir yol haritası çıkardıklarını dile getirdi.

Gülle, kısa, orta ve uzun vadede ihracatçıları ilgilendirecek her konuyu analiz ederek işledikleri, ihracatçılar için baş ucu kitabı olacak nitelikteki raporda, Türk ihracatına yeni dönemde yeni bir yol haritası çizmeyi ve yeni bir vizyon belirlemeyi amaçladıklarını, İhracat 2021 Raporu'na, web sitesi üzerinden erişebileceğini kaydetti.

TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, sanal ticaret heyeti ve sanal fuarları gerçekleştirdiklerini anımsatan Gülle, nisan ayında da Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Şili'ye yönelik bir Latin Amerika sanal ticaret heyeti ve ABD'ye yönelik bir sanal ticaret heyeti yapacaklarını söyledi.

"Mart ayında 1.339 firmamız ilk kez ihracat yaptı"

Gülle, mart ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2'lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolar, 2021'in ilk çeyreğinde ise ihracatın, yüzde 17,3'lük artışla 50 milyar 23 milyon dolar olduğunu belirterek, "Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah birlikte ulaşacağız. Hep söylüyoruz 'O yıl, bu yıl' diye. İnşallah birlikte yakaladığımız bu ivme ile akıllarımızdaki, gönlümüzdeki bu rakama ulaşmak adına büyük bir gayret ile çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mart ayında 1.339 firmanın ilk kez ihracat yaptığını ifade eden Gülle, "İhracata yeni başlayan bu 1.339 firmamız, mart ayında 62 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise mart ayı içerisinde toplam 39 bin 170 firmamız ihracat yaptı. Böylelikle, yılın ilk çeyreğinde ihracat gerçekleştiren firma sayımız 59 bin 913, ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız ise 4 bin 334 oldu." diye konuştu.

Gülle, mart ayında sektörlerin performansı incelediğinde ise önceki yılın aynı ayına göre 24 sektörün ihracatını artırdığını aktararak, toplam 7 sektörün ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attığını bildirdi.

Mart ayında 2 milyar 893 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörünün liderliğini korurken, 2 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörünün ikinci, 1 milyar 678 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörünün ise üçüncü olduğunu anlatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ay en güçlü artış performansına imza atan sektörler yüzde 124 artışla 154 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektörü, yüzde 75 artışla 247 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 58 artışla 1 milyar 547 milyon dolara ulaşan çelik sektörleri oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise 7 milyar 690 milyon dolarla otomotiv sektörümüz birinci, 5 milyar 310 milyon dolarla kimyevi maddeler ikinci, 4 milyar 707 milyon dolarla hazır giyim sektörümüz üçüncü oldu. İlk 3 ayda savunma ve havacılık sektörümüz, 647 milyon dolarla ihracatını yüzde 34 artırdı. Madencilik ürünleri ihracatımız ise 1 milyar 215 milyon dolarla, yüzde 30'luk önemli bir artış kaydetti. Elektrik elektronik sektörü ihracatımız ise, 3,2 milyar dolarlık ihracatla yüzde 28 arttı."

"150 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik"

Gülle, mart ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını vurgulayarak, 150 ülkeye ihracatı artırma başarısının gösterildiğini söyledi.

İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülkenin 1 milyar 670 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 240 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 6 milyon dolarla Birleşik Krallık olduğunu ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise 535 milyon dolarlık artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 439 milyon dolarlık artışla İtalya ve 437 milyon dolarlık artışla Irak oldu. Mart ayında, ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 47 artışla 7,9 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,4 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa Kıtası'nın, mart ayı ihracatımızdaki payı ise yüzde 54,7 oldu. Diğer ülke gruplarında Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika Kıtası'nın tamamına 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

İsmail Gülle, mart ayında en dikkat çekici artışların ise çelik sektörünün Peru'ya ihracatını yüzde 2.655, kimyevi maddeler sektörünün Malta'ya ihracatını yüzde 1.207 ve makine ve aksamları sektörünün İran'a ihracatını yüzde 891 artırması olduğunu dile getirdi.

"11 ilimiz, tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını mart ayında gerçekleştirdi"

Gülle, 74 ilin ihracatını artırdığını aktararak, "11 ilimiz; Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını mart ayında gerçekleştirdi. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum." dedi.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla yüzde 37 artış ve 7 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, yüzde 40 artış ve 1 milyar 464 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 22 artış ve 1 milyar 333 milyon dolarla Bursa olduğunu anlatan Gülle, en dikkat çekici artışların ise yüzde 434 artışla Yalova, yüzde 206 artışla Şırnak ve yüzde 180 yükselişle Diyarbakır olduğunu söyledi.

Gülle, 2021'in ilk çeyreğinde ise 18 milyar 986 milyon dolarla İstanbul, 3 milyar 839 milyon dolarla Kocaeli ve 3 milyar 700 milyon dolarla Bursa'nın en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il olduğunu kaydetti.

Miktar bazında ihracatın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak, 14,9 milyon ton olarak gerçekleştiğini bildiren Gülle, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,8 artışla 40,3 milyon tonluk ihracat yapıldığını vurguladı.

"174 ülkeye toplam 6,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi"

İsmail Gülle, son dönemde avro/dolar paritesindeki artışın, ihracata pozitif yansıdığını belirterek, "Mart ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 572 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesini öngörüyoruz. Yılbaşından bu yana paritede artış ihracatımıza 1 milyar 581 milyon dolar olarak yansıdı." diye konuştu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 6,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, 7 bin 175 firmanın ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih ettiğini, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt