TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK
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TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılının unutulmayan bir yıl olacağını ve yıl sonunda rekorlar kırarak ihracatın 200 milyar doları geçeceğini söyledi.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılının unutulmayan bir yıl olacağını ve yıl sonunda rekorlar kırarak ihracatın 200 milyar doları geçeceğini söyledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Kilis irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'de ihracat adına güzel şeyler yapıldığını söyledi. 2021 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman unutmayacağı bir tarih olacağını belirten Gülle, "Pandemi sonrası durmadan yükselen her ay rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecek, üzerinde bir rakama gidecektir. Bunu gerçekleştiren, bunun için mücadele eden tüm ihracat ailesine teşekkür ederim. İhracat için ucundan tutan, destek olan, herkese teşekkür ediyorum. Kilis'te 185'e yakın ihracatçımız var. Birincisi onların hizmetlerini en iyi şekilde vermek, ikincisi onların sayısını artırmak, bu amaçla bu ofisin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK
TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK
TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK
TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI GEÇECEK - Haberler Ekonomi
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