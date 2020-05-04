TİM Başkanı Gülle: İhracat hedeflerimiz COVID-19'dan büyük

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin 'Yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık.