TİM Başkanı Gülle: İhracat hedeflerimiz COVID-19'dan büyük
04.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:22
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin 'Yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin 'Yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki ihracat hedeflerimiz Kovid-19'dan büyük" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com