TİM Başkanı Gülle: "Her ay 2 bine yakın firma aramıza katılıyor"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Adıyaman İrtibat Bürosunun açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemini çok iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Adıyaman İrtibat Bürosunun açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemini çok iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

GAİB Adıyaman İrtibat Bürosu, OSB Müdürlüğü binasında açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ihracat rakamları ile ilgili bilgileri paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemindeki ihracat yapan firmaların arttığına dikkat çekti. Gülle açıklamasında, "Ülkemiz için ihracat hayati önem arz ediyor. Memleketimizin yüzünü, insanımızın yüzünü ihracat güldürdü. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz hem sanayiciye hem üreticiye çok büyük destek verdi. Allah'a çok şükür bu destek karşılıksız kalmadı. Bu pandemi döneminde çalıştık, ürettik. Bu pandemi dönemi sonra için de Türkiye için çok büyük şans doğdu. Bugün çok önemli bir şekilde üretime bir teveccüh var. İhracata çok büyük teveccüh var. OSB'lere çok büyük bir teveccüh var. Bunu iyi okumamız lazım. Her ay ihracat rakamlarını açıkladığımızda, ihracat ailesine 2 bine yakın firmamız katılıyor. Bu firmalar 80 ile 100 milyon dolar arasında bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise, "Buraya sürekli destek veren bir Gaziantep var. İhtiyaç olduğunda her türlü konuda faaliyetlerimizi sürdürerek, desteğimizi vereceğiz. İhracatçılara desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, Adıyaman'da ihracatın arttırılması gerektiğini işaret ederek, "Pandemi döneminde Türkiye ekonomisini ayakta tutan en önemli etkenlerden bir tanesi ihracattır. Ben tüm ihracatçıları kutluyorum. Adıyaman'ın ihracat rakamının 35 milyon dolar olması çok düşük bir rakam. Bunu arttırmamız lazım" diye konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, ihracatın bir ilin kalkınmasında en önemli sektör olduğunun altını çizerek, "Bir ilin kalkınmasında ihracat motor sektörlerden birisidir. O yüzden biz ürettiklerimizi işleyerek değerli hale getirip satmak zorundayız. Hammadde satarak kentler zenginleşemez. O yüzden ürettiğimiz malları, gerek tarım, gerek sanayide ürettiğimiz malları dışarı satarak değer kazanmak zorundayız. İlimizdeki var olan potansiyeli harekete geçirmek için gerek ihracatçılar, gerek devlet, gerekse yerel yönetimler paydaş olarak birlikte çalışmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Açılış sonrasında TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, ihracatçı firmaların temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantı sonunda Adıyaman'da en çok ihracat yapan 3 firmaya plaket verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı