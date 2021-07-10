TİM Başkanı Gülle Gaziantep'teki iş dünyasıyla görüştü
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TİM Başkanı Gülle Gaziantep'teki iş dünyasıyla görüştü

TİM Başkanı Gülle Gaziantep'teki iş dünyasıyla görüştü
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep'teki ihracatçılarla buluştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep'teki ihracatçılarla buluştu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Adıyaman Ofisi'nin açılışının ardından kente gelen Gülle, Şehitkamil ilçesindeki Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

Burada ihracatçılarla bir arada bulunun Gülle, taleplerini dinledi, yöneltilen sorunları cevapladı.

Programa, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve sanayici ile iş insanları katıldı.

TİM Başkanı Gülle Gaziantep'teki iş dünyasıyla görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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