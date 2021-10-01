TİM Başkanı Gülle: 'Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik' - Haberler Ekonomi
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TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TİM Başkanı Gülle:

TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"

TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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Haber: TİM Başkanı Gülle: 'Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik' - Haberler Ekonomi
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