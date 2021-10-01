TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"
TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri