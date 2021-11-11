TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin sene sonu ihracat hedefini neredeyse 2 ay öncesinden tutturduğunu, 2023 hedefini de gelecek yıl kıracağını belirterek, Bizim hep söylediğimiz bir gerçek, bir sloganımız var; 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye'. Geçen ay yüzde 93'e geldi ihracatın, ithalatı karşılaması. Bağımsızlığını almamızın 100'üncü yılında bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını da dış ticaret fazlası verdiğimiz zaman gerçekleştireceğiz, bununla taçlandıracağız dedi.

Kentte 8'inci Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'nın kapıları törenle açıldı. 28'i yabancı olmak üzere toplam 108 firmanın katılımıyla Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışı konuşmasını, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Şahin Balcıoğlu yaptı. Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2021'in ilk 10 aylık döneminde Türkiye'nin toplam ihracatının 181,8 milyar dolara çıktığını, bu rakamın 2019 yılının ihracatının da üstünde olduğunu söyledi. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı'nın hem Türk sanayicisinin hem de Türk makine sektörünün nasıl geliştiğini görmesi açısından büyük önem arz ettiğini kaydeden Turagay, Türkiye'mizin potansiyelini hepimiz biliyoruz. Bu potansiyeli daha da yukarı taşımamız lazım. İhracatçılarımız, sanayicilerimiz sabah akşam çalışıyor. Türkiye'mizin istikrarı ve geldiği nokta ortada. İki tane rakam vereceğim. Büyüme oranı 2'nci çeyrek yüzde 21,7 geldi. İngiltere'den sonra OECD ülkeleri içerisinde en yüksek hızla büyüyen ülke biziz. Bu seneyi inşallah yüzde 9'lar civarında kapatacağız. 211 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bunun da üzerine geçeceğiz göreceksiniz diye konuştu.

'2023 HEDEFİMİZİ BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL KIRACAĞIZ'

TİM Başkanı Gülle ise pandeminin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olduğunu, unutamayacakları 2020 ve 2021 yılını yaşadıklarını söyledi. 2021'in aylık bazda 20 milyar doları, yıllık bazda 200 milyar doları yakaladıkları yıl olduğunu belirten Gülle, şöyle konuştu

2021'i asla unutmayacağız. İçerisinde pek çok başarıların, hikayelerin olduğu bir yıl. Dünyada tedarik zinciri koptu, ama Allah'a şükür biz koparmadık. Biz bunu koparmadığımız için dünya bu süreci iyi yönetemediği için bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce navlun daha sonra ham madde bugün de enerjide yaşadığımız kriz, dünyada artık yeni maliyetlemenin, yeni üretim merkezlerinin ve yeni bir tedarik zincirinin kurulacağını söylüyor. Türkiye, bunlardan bir tanesi ve biz, Allah'a çok şükür ki bunu iyi debelendirdik ve bugün ülkemiz için cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için konulan hedefleri birer birer tutturarak gidiyoruz. Sene sonu hedefimizi neredeyse 2 ay öncesinden tutturduk ve üstüne koyarak gidiyoruz. 2023 hedefimizi belki önümüzdeki yıl kıracağız, 2023 için yeni bir hedef peşine koşacağız. Hedefimiz, 300 milyar dolar. ilk etapta bunu yakalamak. Bunu biliyoruz ve çok eminiz ki bu rakama ulaşacağız. Bizim hep söylediğimiz bir gerçek, bir sloganımız var; 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye'. Geçen ay yüzde 93'e geldi ihracatın ithalatı karşılaması. İnşallah bunu sene ya da önümüzdeki sene bu ihracat artışımızı devam ettirerek dengelemek, daha sonra da fazlasını vermek. Bağımsızlığını almamızın 100'üncü yılında bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını da dış ticaret fazlası verdiğimiz zaman gerçekleştireceğiz, bununla taçlandıracağız.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Celalettin Güvenç de pandemi döneminde hükümetin Merkez Bankası'nın tüm imkanlarını sanayiciye seferber ettiğini, bu nedenle de emekçinin yanında değil zenginin yanında yer aldıkları yönünde haksız eleştirilere maruz kaldıklarını kaydetti. Güvenç, Pandemi başladığında eğer bu hükümet sanayiciye Merkez Bankası'nın tüm imkanlarını seferber ederek destek olmasaydı bugün acaba ihracat rekorlarını mı konuşacaktık, yoksa başka bir şey mi konuşacaktık 'Emekçiyi desteklemiyorsunuz, sanayiciyi, zengini destekliyorsunuz' eleştirilerine kulak asmadan cesaretle iradeyle destekledik ve bugün hamdolsun ihracat rekorunu konuşuyoruz. Biz biliyorduk ki o fabrikalar ayakta kalırsa ülke büyüyecek, emekçi ekmeğini yemeye devam edecek. Biz dolayısıyla sanayiciye değil emekçiye destek vermiş olacaktık. Bu bir ferasettir, bu bir bilinçtir. O bilincin sonucunu alıyoruz. Eğer o destek verilmeseydi bugün belki de böyle bir şey yapma yerine valiliğin önünde 'İşsiziz' diye miting yapan binlerle karşı karşıya olacaktık. Allah'a şükür iyi yoldayız dedi.

Açılışın ardından davetliler, stantları gezdi. Fuar, 13 Kasım'a kadar açık kalacak.