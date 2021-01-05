TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini...

05.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:47
TİM Başkanı Gülle:

TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız."

TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Vitor Hugo Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 12:50:24. #1.14#
title