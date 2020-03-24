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Türkiye, Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Milli ve yerli üretim seferberliği başlatıyor, üretim çarklarımızı Türkiye için çeviriyoruz.

24.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:24
TİM Başkanı Gülle:

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Milli ve yerli üretim seferberliği başlatıyor, üretim çarklarımızı Türkiye için çeviriyoruz. Yerli ve milli 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığı'mızın emrine sunuyor ve seferberliğimizin ilk adımını atıyoruz.TİM olarak, bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yeni tip koronavirüsle (COVİD-19) mücadele amacıyla maske ve dezenfektan üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gülle, yerli ve milli 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektanla üretim seferberliği başlattıklarını duyurdu.

"Şeffaf ve akılcı bir politika ile ülkemizin bu krizden en az şekilde etkilenmesi adına gerekli tedbirleri aldı, almaya da devam ediyor" diyen Gülle, "Bildiğiniz gibi tüm dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüsün etkilerine odaklanmış durumda. Virüsün kontrol altına alınma sürecindeki eksiklikler, kısa sürede tüm dünyayı tehdit eden küresel bir salgına dönüşmesine yol açtı. ve bugün dünya genelinde ölü sayısı maalesef 14 bini aştı. Virüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden itibaren, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, şeffaf ve akılcı bir politika ile ülkemizin bu krizden en az şekilde etkilenmesi adına gerekli tedbirleri aldı, almaya da devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde yer alan, ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi bu küresel salgının dünya ekonomisinde sebep olduğu olumsuzluklardan korumaya ve desteklemeye yönelik alınan tedbirler için de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Temassız ihracatın Kapıkule'de de uygulanması konusunda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çalışmalar devam ediyor"

Dünyanın önde gelen ekonomilerinin tümünün, ülkelerinde istihdamı ve üretimi korumak adına gerekli tedbirleri hızla açıkladıklarını hatırlatan Gülle, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı parasal ve mali tedbirlerle oluşturulan 100 milyar TL'lik paket önümüzdeki günlerde ikincil ve üçüncül aşamaları ile ihracatçılarımızın bütününün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecektir. Açıklanan paketin ardından kamu, katılım ve özel bankaların tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik sağlanacaklarına dair açıklamaları iş dünyamız için ayrıca moral olmuştur. İhracatçılarımıza yönelik ek önlemler konusunda ise ilgili tüm bakanlıklarımız ile temaslarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İhracatçılarımızın ürünlerini dünyaya yetiştirmek adına talep ettikleri kargo uçaklarının sayısının artırılması adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumdadır.

Bilhassa, Irak ve İran sınır kapılarında devreye alınan temassız ihracatın Kapıkule'de de uygulanması konusunda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çalışmalar devam etmektedir.

Alınan tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan bu olumlu görüntünün sürmesini diliyoruz. Bu noktada, tüm bu süreci proaktif bir şekilde yürüttüğümüz Bakanımız Ruhsar Pekcan'a şükranlarımızı ifade ederim. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekün mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi, devletimizin tüm birimleriyle beraber 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz de 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız" diye konuştu.

Gülle, dünya ekonomisini adım adım takip eden ihracatçılar olarak; bu küresel virüs salgınının tüm dünyaya öğrettiği bazı hususlar olduğunun altını çizerek, "İthalat ucuz olsa bile, gelemeyebilir. Yerli ve milli üretim bilinciyle her ürünü kendi ihtiyacımızın da ötesinde üretmek zorundayız. Bu yalın gerçeğin idrakiyle, vatan sathında verilen koronavirüse karşı sağlık mücadelesinde, bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımızın her daim yanlarında olacağımıza söz veriyoruz.Tüm iş dünyasının iyi niyetle, parça parça emek sarf ettiği bu süreçte, TİM olarak, bu mücadeleyi bir seferberliğe dönüştürecek şekilde koordine ediyoruz. Ülkemizin birçok büyük hazır giyim, kimya, tekstil firmaları ile birlikte sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için, mevcutta yaşanan maske ve dezenfektanların tedarik sıkıntısını aşmak adına bir milli ve yerli üretim seferberliği başlatıyor, üretim çarklarımızı Türkiye için çeviriyoruz. Hedefimiz günlük 1 milyon maske üretimi ile başlayıp, aylık 40 milyon adet maske üretimi kapasitesine ulaşmaktır. TİM olarak, bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektanla üretim seferberliği başlatıyoruz"

TİM Başkanı bu süreçte 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığı'na ulaştıracaklarını açıkladı. Gülle, şöyle konuştu: "Zorlu süreçlerde milletimizle tek vücut olup var gücümüzle çalışmayı kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışla Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve 61 İhracatçı Birliğimiz ile koordine olarak, yerli ve milli 1 milyon adet maske ve 100 bin litre dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığı'mızın emrine sunuyor ve seferberliğimizin ilk adımını atıyoruz. Salgının ülkemizde yayınlamasını önlemek, teşhisi ve tedavisini yapmak için gece gündüz gayretle çalışan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililerimize, değerli hekimlerimiz ve diğer tüm sağlık personelimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İhracatın saha neferleri olarak, üstümüze düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da "evinizden çıkmayın" yönlendirmeleri doğrultusunda TİM olarak, 'evde kalın' diyor ve bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Birlik ve beraberlik duygularımızın en üst düzeyde olacağı sağlıklı günler diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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