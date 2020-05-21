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TİM Başkanı Gülle: "Bu süreçte yurt dışında marka alınması desteklenmeli"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüs salgını sürecinin Türkiye için marka satın alma noktasında yeni fırsatları gündeme getirdiğini belirterek, "Bu nedenle, Türk Eximbank başta olmak üzere bankalarımızca, yurt dışında marka satın alma sürecinin...

TİM Başkanı Gülle:
21.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:03

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüs salgını sürecinin Türkiye için marka satın alma noktasında yeni fırsatları gündeme getirdiğini belirterek, "Bu nedenle, Türk Eximbank başta olmak üzere bankalarımızca, yurt dışında marka satın alma sürecinin desteklenmesini mutlaka radarımıza almamız gerekiyor." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla ve video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihracatçılara daha önce yaşadıkları sıkıntılarda ve içinden geçtikleri zor dönemde verilen desteklerden bahsetti. Koronavirüs nedeniyle 2020'de iyimser senaryolarda dahi dünya ekonomisinin yüzde 4 küçülmesinin, dünya mal ticaretinin ise yüzde 20 daralmasının beklendiğini dile getiren Gülle, toparlanmanın bir yıl içerisinde yaşanacağını bildirdi.

Pandeminin küresel etkilerinin, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki pek çok tanınmış marka için ciddi finansman zorluklarını beraberinde getirdiğini vurgulayan Gülle, "Bu durum, Türkiye için marka satın alma noktasında yeni fırsatları gündeme getirmektedir. Bu nedenle, Türk Eximbank başta olmak üzere bankalarımızca, yurt dışında marka satın alma sürecinin desteklenmesini mutlaka radarımıza almamız gerekiyor. Küresel rekabette kovid-19 sonrası oluşacak bu yeni dönem, Türkiye'nin iddiasını artırabilmesi adına ölçek ekonomisine de ağırlık vermesini gerektirmekte. Bu nedenle, şirket birleşme ve satın almalarını canlandırmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Mücbir sebep kapsamı genişletilsin, kdv iadeleri hızlandırılsın"

TİM Başkanı Gülle, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ihracatçılara yönelik atılan adımlarının yansımalarından bahsederek, hedefler doğrultusunda hız kesmeden çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini söyleyerek, mücbir sebep kapsamının bazı sektörler için genişletilmesi, faaliyet alanı birden fazla olan şirketlerin de mücbir sebep kapsamına alınması, devlet ödemelerinin ve KDV iadelerinin hızlandırılması gibi taleplerde bulundu.

Gülle, kredi-leasing faizlerine destek verilmesini ve özel bankalarda finansmana erişimde yaşanan sorunların çözüme kavuşmasını isteyerek, "KOSGEB faizsiz döviz kredisi desteğinin tekrar uygulamaya alınması, KGF kredilerinde müstahsil makbuzunun kapsama alınması, devreden KDV'lerin mahsup edilebilmesi, hususlarında taleplerimiz bulunuyor." diye konuştu.

"Sanal fuarcılığa imkan verecek yeni bir merkezi ekonomimize kazandırmalıyız"

TİM Başkanı Gülle, ihracatın 20 yılda 28 milyar dolardan 180 milyar dolara sıçramasına rağmen küresel ticarette iddiası olan ülkelerdekine benzer bir fuar merkezi kapasitesi artışı gerçekleştiremediklerini söyleyerek, "Yeni normalde, sanal fuarcılığa da imkan sağlayan teknolojiyle donatılmış yeni nesil fuar merkezlerini mutlaka Türkiye ekonomisine kazandırmamız gerekiyor. Salgın sonrasında, Çin'e alternatif tedarikçilerin küresel ticaretteki payları artacak. Aynı zamanda, ülkeler yurt içinden tedarike de daha çok önem verecekler. Ülkemiz için de bu noktada oldukça önemli fırsatlar var. Diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışabilmemiz için rekabet gücümüzü iyileştirmeliyiz. Dolayısıyla Türk sanayinin üstünlükleri daha belirgin şekilde ortaya konulmalı ve geliştirilmelidir. Türk sanayisinin, uzunca bir süredir Avrupa Birliği normlarına uyumu pandemi sonrası yeni dönemde ürün standartlarımız ve kalitemizde küresel ticarette öne çıkmamızda belirleyici olacaktır." dedi.

Gülle, kısa vadede, 2020 ve 2021 için, mevcut ihracat pazarlarında salgının etkilerini yakından izleyerek ihracat planlarını buna göre şekillendireceklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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