TİM Başkanı Gülle: "250 milyar dolarlık hedefin 25 milyar dolarını hazır giyim sektörü yapabilir"

TİM Başkanı İsmail Gülle, "2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefimizin 25 milyar dolarlık bölümünü hazır giyim sektörü yapabilir. İnanıyorum ki, yeni dönemde Türkiye ihracatla, ihracat; modacılarımızın tasarımlarıyla yükselecek" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) işbirliğinde düzenlenen IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İç Giyim ve Çorap Fuarı (LINEXPO) ve İstanbul Moda Fuarı'da (FASHIONIST) aynı çatı altında eş zamanlı olarak düzenleniyor. Fuarın açılışı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Mustafa Gültepe'nin ve çok sayıda ihracatçının katılımıyla gerçekleşti. Program kapsamında açıklamalarda bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, 2022 yılı için 250 milyar dolar ihracat hedeflendiğini hatırlatarak, "250 milyar dolarlık ihracat hedefimizin 25 milyar dolarlık bölümünü hazır giyim sektöründen bekliyoruz" dedi.

"Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek"

Katma değerli ihracat ürünleri ile Türkiye'nin yükseleceğini vurgulayan Gülle, "Katma değeri sağlayacak unsurların başında moda geliyor. Türk moda endüstrisi, dünyada yeni dönemin ihtiyaçlarını iyi okuyarak, kalitesi ve üretim tecrübesiyle; ülkemize değer katmaya devam ediyor. İstanbul Fashion Connection Hazırgiyim ve Moda Fuarı, markalaşmayı sağlayabilmemiz, yeni dönemi yakalayabilmemiz adına, hem ekonomimiz, hem de ihracatımız için oldukça önemli. İnanıyorum ki, yeni dönemde Türkiye ihracatla, ihracat; modacılarımızın tasarımlarıyla yükselecek" ifadelerini kullandı.

"250 milyar dolarlık hedefin 25 milyar dolarını hazır giyim sektörü yapabilir"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında, İHKİB'in İTO işbirliğinde düzenlediği hazır giyim ve moda fuarı ile gurur verici bir projeyi ülkeye kazandırdığını söyledi.

Türkiye'nin 2021'de 225 milyar dolarlık ihracat ile büyük bir başarıya imza attığını hatırlatan Gülle, "2022 için 250 milyar dolarlık bir hedef koyduk. 250 milyar dolarlık hedefin 25 milyar dolarını, yani yüzde 10'unu hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yapabilir. Sektörde bu kapasite var. Pandemi döneminde birçok marka siparişlerini Türkiye'ye kaydırdı. İlk kez bizimle çalışmak için gelenler oldu. Geçen yıl birçok firmamız siparişlere yetişmekte zorlandı. Ülkemize olan ilgiyi önümüzdeki bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Pandemi dünyada pek çok şeyi kökünden değiştirdi. Alışkanlıklarımız ve ticaret büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Biz de bu dönüşümü çok iyi okuyarak önümüze çıkan fırsatı çok iyi değerlendirmek durumundayız. Bütün sektörlerimizde büyük bir dinamizm var. Ben bu dinamizmin yansımalarını 2022'de göreceğimiz inanıyorum" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi